Juan Cruz Sanz renunció a Cortá por Lozano: "Estoy muerto en vida"

A poco más de una semana de la viralización de al menos dosfotos y tres videos comprometedores de su vida privada, Juan Cruz Sanz (32) renunció a Cortá por Lozano (Telefe, lunes a viernes a las 14.30).

La noticia fue comunicada este domingo por el periodista Daniel Gómez Rinaldi (50) en Implacables (sábados y domingos por El Nueve, a las 20), y sorprendió a todos.

Es que si bien desde el primer momento en que se filtraron las imágenes se especuló con la renuncia del periodista político, durante los primeros días del escándalo su posición fue otra.

En detalle, Juan Cruz siempre se mantuvo recluido y lejos de los medios. En tanto, primero se tomó una semana de licencia para luego extenderla por dos meses en concepto "psiquiátrico".

Según se supo, el ahora ex panelista de Verónica Lozano (47) quiso mantenerse ocho semanas lejos de las cámaras de la TV para evaluar su futuro, pero finalmente entendió que dos meses no eran suficientes por lo que terminó renunciando.

"No me echaron, yo renuncié. No quería que la empresa sintiera la presión de tenerme", fueron las palabras que el ex columnista de Telefe le dijo a Rinaldi a través de un correo electrónico.

Además, el periodista de espectáculos leyó un fragmento de la carta que Sanz le envió a los responsables de Kuarzo, la productora a cargo del magazine vespertino de Telefe.

Carta

En ella indicó: "El motivo de la presente es poner en su conocimiento que por cuestiones de índole estrictamente personales no me resulta posible continuar prestando los servicios profesionales a los que me he comprometido conforme al contrato que nos vincula".

"Él quiere tomarse un meses, no sentir la presión de la vuelta y cuando se sienta bien de salud volver a conversar con los dueños y retomar su trabajo", agregó en ese momento Rinaldi, quien está en permanente contacto con su colega político desde el estallido del escándalo, cuando Natacha Jaitt (40) subió el material en cuestión a Twitter.

"Acá estoy... muerto en vida", agregó por su parte Teto Medina al referirse a un mensaje que Juan Cruz le envió desde su teléfono celular.

"También está muy dolido por lo que dijo Tamara Bella en este programa", sumó Rinaldi sobre los dichos de la ex novia del cuestionado periodista de Río Gallegos.

Sucede que, apenas un día después de que se filtraran los videos del también ex panelista de Fabián Domán, su ex novia se sentó en el piso de Implacables para defenestrarlo.

"Como mamá digo gracias a Dios que me pude separar a tiempo", sostuvo la morocha, quien pese a estar en pareja con Sanz apenas 20 días, asegura haber notado ciertas actitudes "raras" a su lado.

Cabe destacar, a su vez, que por parte de sus compañeros de panel, Juan Cruz tampoco recibió el apoyo esperado. Por empezar, trascendió que el periodista se había enojado con Lozano cuando Natacha lo ensució en la mesa de Mirtha Legrand (91) con el caso de los abusos a menores en Independiente.

Es que, tras los dichos de la mediática, la conductora de Cortá... dijo en una entrevista de radio: "Es un tema muy delicado, no estoy en condiciones de decir nada, para eso está la Justicia".

En tanto, Connie Ansaldi, agregó en los últimos días en una nota para Implacables: "Tenemos un trabajo donde hay que tener cierta cordura entre lo que uno hace, dice y piensa hay que tener".

Y, luego de eso, la colorada habló de los dichos de Natacha sobre su ex compañero: "Esto además tiene una causa que también hay que afrontar".