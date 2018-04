Dos marchas y un contraste abismal

Fue contundente y multitudinaria la Marcha por la vida del #25M donde dos millones de ciudadanos en más de 200 ciudades se manifestaron pacífica y democráticamente para defender la vida desde la concepción, y mostrar su oposición al proyecto de ley que intenta despenalizar el aborto. Imposible evitar el contraste entre ambas marchas. En la marcha a favor de la vida no hubo banderas políticas ni de organizaciones partidarias, solo banderas argentinas. Un gran contraste ideológico que expuso una fuerte confrontación de valores. Por un lado, un feminismo radicalizado que reclama "igualdad e inclusión", pero que paradójicamente traiciona la causa progresista, no teniendo problemas en excluir y descartar la vida de los niños concebidos y no deseados. En cambio, en la marcha por las dos vidas se enfatizó que el derecho a la vida es el primero de los DDHH que toda sociedad democrática debe respetar.

Un gran contraste de derechos. El falso argumento en favor del aborto, llamado "derecho a elegir", nada dice del "derecho a vivir" del que está siendo gestado. La ideología favorable al aborto trata de instalar la idea de que solo existe una persona, negando la realidad y el dato duro de la ciencia que afirma que hay dos. Afirmar que la vida humana comienza después de la fecundación, no es científico, es una afirmación arbitraria, fruto de ideologías o intereses ajenos a la ciencia. Se habla de la libre decisión "Yo decido sobre mi cuerpo", pero el límite de ese derecho es el cuerpo del otro. Ya que no estamos ante algo, sino ante alguien que es sujeto de derecho y una vida humana que el Estado debe tutelar y proteger, y no eliminar.

Los abortistas declararon que la marcha por la vida fue "una marcha antiderechos". ­Todo lo contrario! El "derecho a elegir" está subordinado al "derecho a la vida", por ser este un derecho fundamental. Los derechos fundamentales son aquellos que tienen que ver con la dignidad humana, y además, es un derecho constitucional, que invalida a cualquier otro derecho que se le oponga. El aborto no es un derecho ni una conquista social, es la expresión máxima del fracaso del Estado en sus políticas públicas en favor de la mujer, de la familia y de la infancia.

Ninguna propuesta es válida cuando tiene finalidad de muerte. Dos millones de argentinos en las calles quieren que en la Argentina se respete la vida. Porque una sociedad que no respeta la vida, no tiene futuro ni esperanza ni justicia, ni paz.