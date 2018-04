Lázaro: una historia de amor con final feliz

Por Ivana Castillo

En febrero una llamada al 911 alertó a la policía sobre un caso escalofriante de maltrato animal. Se trataba de Lázaro, un pequeño cachorro que presentaba claros signos de violencia doméstica ejecutada por sus anteriores dueños. Había sido golpeado hasta el hartazgo y peligraba perder un ojo en caso de salvarse.

Afortunadamente, gracias a las redes sociales y a El Tribuno, que dio a conocer la historia, del hasta entonces "Pirata" (como lo habían bautizado los agentes del 911) su apodo temporal, fueron muchos los que se preocuparon por el presente y el futuro de Lázaro, e inmediatamente llovieron las donaciones en una veterinaria de la ciudad y la lista de adoptantes se hizo numerosa.

Pero el destino de Lázaro y Belén ya estaba marcado para ambos, una noche de lluvia y tormenta se predispuso para que Belén, quien se había acercado al 911 en varias ocasiones para llevar alimento al cachorro, como tantos al enterarse la cruel noticia, esa noche casualmente se encontraba cerca de la institución, y no dudó en pasar a ver como seguía.

Si bien, como se mencionó anteriormente, eran muchos los corazones generosos de la Ciudad Termal los que querían brindarle una nueva oportunidad al perrito, la situación en la que se encontraba debido a las inclemencias climáticas, prácticamente obligaron a que Pirata se fuera con ella, y así fue, bajo la lluvia y en medio del barro, Belén cargó a Lázaro y partieron juntos al nuevo hogar del cachorro.

En diálogo con El Tribuno, Belén Orquera (27), quien trabaja por la mañana y estudia Radiología de noche, recuerda cómo fue la primera vez que vio a Lázaro. "Después de ver la publicación, me llegué por curiosidad y las condiciones en las que se encontraba el perrito, todo lastimado, aún con gusanos y demás, me dieron una gran pena. Además, estaba muy asustado, escondido en medio de unos muebles que había ahí. Me arrimé y le hablé un poco, pero no salía de la cajita donde estaba, tenía mucho miedo. Éramos varios los que nos acercábamos a dejarle alimentos. Y un día, hablando con las chicas del 911 yo le preguntaba a ellas por qué no lo adoptaban, pero ya todas tenían varias mascotas en sus casas o no contaban con espacio suficiente", contó.

"Al otro día, cuando volví a verlo, ya lo habían bañado, cortado el pelo, era otro. Esta vez, cuando me vio vino corriendo a mis brazos, todo mimoso y sollozando. No se quería mover de mi lado y fue en ese instante cuando sentí que yo también lo necesitaba. Entonces pregunté si me lo podía llevar, dije que lo quería adoptar. Los policías me dijeron que aún había que esperar porque había mucha gente en la lista", relató Belén.

Y la noche del 1 de marzo recibió la llamada consultando si lo podía llevar ya que estaba solo y asustado, y si aceptaba que se lo daban a ella en adopción, y comenzó otra historia.

"Cuando llegamos a mi casa temblaba mucho, sentía miedo por los truenos y creo que también de estar en un lugar desconocido. Para colmo, su ojito seguía lastimado. Ahora ya lo tiene operado y el martes le sacan los puntos", dijo la joven entusiasmada.

"Debido a la cruel golpiza recibida de parte de sus anteriores dueños, la veterinaria había anticipado que era muy probable que perdiera el ojito y así fue, pero ya está bien, fuera de peligro, y la cicatrización en plena recuperación", detalló.

Hoy, a un mes de su adopción, Lázaro encontró no tan solo una mamá que lo adora profundamente, sino también encontró el amor de un abuelo y de sus tíos (los hermanos de Belén y su padre).

"Mis hermanos Fernando y Ernesto se turnan para hacer la siesta con él, es muy tierno ver cómo lo quieren. Y mi papá, Claudio, es el encargado de llevarlo todos los días a la veterinaria, ya que por la mañana yo no puedo ir por mi trabajo. Entonces mi papá lo busca y lleva", continuó su relato Belén.