Otra muerte por meningitis pero ocurrida en noviembre

A las 9 y media de la mañana del 23 de noviembre el certificado de defunción de Nahir Maira Pastrana Ríos, de 19 años, especifica claramente la causa de su fallecimiento "meningoencefalitis bacteriana".

Los médicos del hospital San Bernardo hicieron lo que pudieron, pero el cuadro de la joven de Rosario de Lerma había sido crítico en los últimos días.

En este nuevo caso de meningitis fatal existen extrañas coincidencias que las autoridades de Salud nunca tuvieron ni tienen en cuenta, según denunciaron los familiares de la jóven. Nahir era conocida y salía con sus amigas junto a Nancy Cárdenas, la otra joven rosarina que falleció con el mismo diagnóstico el pasado 26 de enero.

Nahir también tuvo que deambular de un lado a otro con cefaleas, vómitos y rigidez muscular. Cuando la atendieron en la guardia del hospital Corbalán de esta ciudad un médico la derivo a una interconsulta con un neurólogo, pero con la responsabilidad de traslado de sus padres, porque la ambulancia del nosocomio en ese momento no podía ser utilizada.

Así fue como Fátima Pastrana trasladó a su hija, con fuertes dolores de cabeza, en un auto particular y optando en ese momento por un centro de salud privado, porque desde el hospital Corbalán no le daban ninguna respuesta sobre el mal que padecía su hija Nahir.

"Yo la llevé los primeros días de noviembre al hospital de Rosario de Lerma, no la internaron, le dieron unos calmantes para el dolor de cabeza pero su agobio por la cefalea seguía, tenía convulsiones, por lo tanto decidí llevarla al San Bernardo directamente. Le hicieron algunos exámenes y no le encontraron la causa. Estuvo unas horas internada, le bajaron la fiebre y le dieron el alta. Ya en nuestra casa le volvieron los dolores de cabeza y con fiebre. Así que a la medianoche otra vez la llevé a la guardia del Corbalán, en donde le dieron unos calmantes y la mandaron a casa nuevamente. Esa mañana Nahir seguía con malestar; yo pedía que la deriven a Salta y me dijeron que no podían porque la ambulancia todavía no estaba en condiciones. Nuevamente tuvo que ser trasladada en un auto particular porque no había ambulancia en el Corbalán. La llevamos bajo nuestra responsabilidad en un vehículo otra vez al San Bernardo" cuenta Fátima entre lágrimas.

Según la madre, su hija estaba muy mal, parecía como "ida" y luego le realizaron unos exámenes, entre ellos una punción lumbar, en los que resaltan ciertas alteraciones sintomáticas, como la inflamación de las meninges.

"Ahí me dijeron que mi hija tenía meningitis, que no iba a salir bien, y que no entendían cómo sabiendo de estos síntomas en el hospital Corbalán no la habían derivado en forma urgente. Yo les dije que lo había pedido y que me dijeron que era solo dolor de cabeza, y que cuando pedí un traslado me dijeron que no estaba la ambulancia".

La joven Nahir estuvo con respirador artificial por unos cuantos días y luego murió de un paro cardiorrespiratorio producto del estado avanzado de su enfermedad. La madre resalta que nunca denuncio los pormenores del deceso de su hija. "Al enterarme de lo que sucedió con la otra joven (Nancy Cárdenas), que murió también de meningitis tres meses después que mi hija, me animé a contarlo. Ellas se conocían, y si dicen que no murieron de meningitis bacterial o viral, de algo se murieron y las autoridades sanitarias lo deben investigar", afirmó.

Dos casos con similitudes

El certificado de defunción indicó que Nahir murió de meningitis bacterial

La semana pasada fue dado a conocer por El Tribuno el caso de la joven Nancy Cárdenas, fallecida en enero de este año, también afectada por meningitis, según lo que indicaba su certificado de defunción.

El de Nahir guarda asombrosas similitudes con el de Nancy: ambas eran amigas en Rosario de Lerma y tenían 19 años. Las dos fueron mal diagnosticadas inicialmente y se vieron envueltas en problemas de derivación hacia centros de salud de mayor complejidad.

Un germen distinto

La coordinadora de Epidemiología de la provincia, Griselda Rangeón, informó que para el caso puntual de Nancy no se trataba de meningitis meningococo o del haemophilus. “Es un germen distinto al bacterial y al viral, no necesita bloqueo, el líquido encefalorraquídeo en el momento que se asistió a la paciente era un líquido hemorrágico, y los cultivos del líquido dieron negativo. Con posterioridad, en el hemocultivo de sangre de la paciente se detectó la presencia de un germen que no requiere bloqueo bajo ningún punto de vista. Es un germen que puede vivir en la piel, puede ser causante de infecciones cutáneas, mucosas, de foliculitis” detalló la funcionaria.

Pero llama la atención que otra joven haya muerto dos meses antes que Nancy Cárdenas con los mimos síntomas y con exámenes, comprobados, que falleció de meningitis bacterial.

Nahir Pastrana Ríos murió, según el certificado de defunción, de “meningoencefalitis bacteriana”.

No hay nuevos casos para este brote

El Tribuno consultó a las fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia por el caso de Nahir Pastrana Ríos, sobre el cual indicaron que no está registrado en la base de datos.

De todas formas hicieron la salvedad de que de ser positivo, el caso sería aislado y no correspondería al brote registrado este año. “Los casos que se estudian y que conforman la base de datos son los que se registraron en esta temporada”, expresaron.

Al respecto, anunciaron que dicha base de datos será actualizada en la jornada de hoy, ya que por el fin de semana largo no ingresaron informes.

El ministro de Salud, Roque Mascarello, indicó hace unos días que todos los casos se elevan semanalmente a cada uno de los servicios de Salud de la provincia, y ellos tienen la obligación de notificarlos. Agregó que por el momento no han aparecido nuevos casos. “Existen entre 16 y 18 casos de meningitis que están por confirmarse. Dentro de ese escenario, remarcó que los detectados son de meningitis virales y no de bacterianas, que son mucho más difíciles de tratar.