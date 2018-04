Sigue el revuelo por los pañuelos pintados

Los pañuelos blancos que se pintaron en espacios públicos por una campaña nacional el 24 de marzo aún generan revuelo en Salta capital. Algunos fueron estampados en torno al monolito del general Güemes, en la plaza Belgrano. Allí hay dos convocatorias para esta tarde: una a las 18, para tapar los pañuelos, y otra, a partir de las 15, para reivindicar el símbolo de las Madres de Plaza de Mayo.

Los pañuelos se pintaron, en el aniversario del golpe de Estado, en el lugar donde el héroe nacional fue asesinado. Dos días después, la Asociación Tradicionalista Gauchos de Gemes los despintó y, al día siguiente, representantes de agrupaciones de derechos humanos volvieron a estamparlos.

La semana pasada, un funcionario de la Municipalidad había dicho que estos símbolos serían borrados de todos los monumentos y plazas, aunque otro funcionario, al día siguiente, lo desmintió.

Numerosas figuras públicas se mostraron en desacuerdo con la acción de los gauchos, como Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora; Marcelo López Arias, ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la Provincia; Abel Cornejo, juez de la Corte de Justicia de Salta, y Alberto Fernández, jefe de Gabinete durante la presidencia de Néstor Kirchner.

En el marco de este debate, el domingo se publicó una columna de opinión en este medio, firmada por Martín Miguel Güemes Arruabarrena, quien propuso sumar, a los pañuelos blancos, "otros "pañuelos azules' que recuerden a los muertos por la subversión guerrillera" (ver aparte).

La convocatoria

La convocatoria a borrar nuevamente los pañuelos para hoy surgió de un artista, Oscar "Talero" Blanco, quien suele mostrarse vestido de gaucho. El hombre publicó un video el sábado último con el nombre "Salta Folk", en el que invitaba y "desafiaba" a todos los "artistas y salteños en general sin distinción" a "hacer respetar el nombre de nuestro prócer Don Martín Miguel de Güemes".

"A todos los amigos folcloristas de Salta los invito para que vengamos a pintar o a despintar estos pañuelos blancos", decía el músico. Sobre el video estaba inscripta la leyenda "miércoles 4 de abril, 18 hs, plaza Güemes (sic). Invita el Talero Blanco". Junto al video, apuntó que hay que "llevar pintura gris claro" para el piso. Los días siguientes volvió a publicar el video y el lunes lo hizo con el mensaje: "Va a arder Troya, no vale rendirse".

Entre los comentarios a su video, desde el perfil "Salta Folk", el artista expresó: "Quiero que quede claro que no es una protesta en contra de la memoria de los desaparecidos sino una manifestación en contra de la falta de respeto hacia la figura del gaucho y de nuestro prócer Don Martín Miguel de Güemes".

La segunda convocatoria para esta tarde es a partir de las 15 en el monolito de Güemes. En la mateada por la memoria habrá tendederos, intervenciones y charlas públicas en la plaza Belgrano. "A 42 años del golpe genocida defendemos los símbolos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en todo el país y reivindicamos su lucha", dijeron desde la Asamblea Feminista Salta.

El director general de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de la Provincia, Ricardo Nioi, dijo a El Tribuno que desconocía la invitación del artista, aunque sabía sobre la mateada por la memoria.

"Desde el Ministerio no buscamos que haya enfrentamientos ni ningún tipo de problemas con este tema. Creo que la escalada llegó mucho más alto de lo que se quería representar por el 24 de Marzo", señaló Nioi a este medio.

El funcionario opinó que con la pintada de pañuelos "no se empaña ni se borra la memoria del general Gemes".

Nioi aseguró que se intentaría contactar al artista para prevenir cualquier hecho de violencia. "Podemos hablar con gente del Ministerio de Seguridad para que haya alguna cobertura policial", planteó.

“Profundiza más la grieta”

En medio del debate, el lunes se publicó en este medio una columna de opinión firmada por Martín Miguel Güemes Arruabarrena. Para superar “las discordias que ahondan la grieta”, sugirió que, al pie del monolito, junto a los pañuelos blancos, se pintaran otros azules “que recuerden a los muertos por la subversión guerrillera”.

Elia Fernández, de la agrupación Hijos, consideró que esto “profundiza más la grieta”. “Los soldados que murieron en combate con grupos guerrilleros estaban al mando del Ejército argentino”, explicó, y consideró que esta fuerza es la responsable de sus muertes.

El director de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de la Provincia, Ricardo Nioi, dijo que no estaba al tanto de la columna. Sin embargo, analizó: “Por ahí ha sido una expresión de deseo, más que una decisión de llevarlo adelante”. “Que se busque hacer algo similar (al pañuelo blanco) para confrontar no me parece. Si lo quieren hacer, están en todo su derecho”, expresó.