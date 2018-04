Las divisiones inferiores 2018 arrancaron con varias perlitas

Juventud no se presentó en ninguna división por carencia de indumentaria y una nueva goleada exagerada de un equipo grande a un chico fueron parte de la primera fecha del certamen juvenil liguista.

La temporada 2018 de las divisiones inferiores arrancó con todo el pasado fin de semana, aunque con algunas significativas ausencias entre los equipos denominados grandes, con dos divisiones que no se jugaron por el inicio de una competencia infantil paralela y con la ya “típica” goleada elocuente y exagerada de un equipo grande y con mayor estructura hacia uno humilde y con dificultades para armarse, evidenciando la brecha que sigue existiendo en las competencias formativas de la provincia.

Pese a que el arranque no fue el ideal, ya que fueron siete de los diez representantes liguistas los que no tuvieron competencia por distintos motivos en la primera jornada del certamen juvenil que organiza la Liga Salteña de Fútbol, muchas cosas pasaron en la primera fecha del torneo de los más “bajitos”, disputada en diferentes escenarios capitalinos durante la jornada sabatina.

No se puede soslayar que la ausencia más significativa de la jornada de inferiores fue la de Juventud Antoniana. El santo, que viene evidenciando desde hace tiempo serios problemas estructurales dentro de sus divisiones inferiores, como lo que significó en su momento un considerable atraso salarial a sus entrenadores y profesores, esta vez le solicitó a la Liga Salteña no competir en la primera fecha en ninguna de sus divisionales por no hallarse preparado para hacerlo, fundamentalmente por la falta de indumentaria para poder jugar, algo llamativo para una entidad “pesada” y con distinta realidad a la de otros clubes que desde siempre sufren la carencia y la postergación.

Por tal motivo, ni el santo ni Pellegrini jugaron los encuentros que tenían estipulados.

Algo similar sucedió con San Antonio, que solicitó reprogramar los partidos con Gimnasia y Tiro, también por carencias y dificultades organizativas y burocráticas, quedando también “parados” por esto el albo y la institución adoquinera.

Goleada de película

Hace unos años, cuando un equipo de la Liga Salteña decidió no presentarse a jugar un segundo tiempo en una división para no seguir exponiéndose a una goleada catastrófica, surgió la necesidad de replantear el trabajo y la ayuda desde el seno liguista para los clubes más humildes, que en su momento incluyó la entrega de materiales y una ronda de capacitaciones a jugadores y formadores, algo que debe ser sostenido en el tiempo para que a futuro se puedan recoger frutos.

Hasta el momento, es poco lo que cambió y la brecha entre grandes y chicos -a los que en ocasiones hasta les cuesta completar un equipo de once futbolistas- a veces es indisimulablemente abismal, produciéndose goleadas poco útiles para el que las propina como para el que las sufre, como el categórico 19 a 0 que le asestó Central Norte a San Francisco en la sexta división.

El cuervo fue el gran ganador de la jornada ante el “sanfra”, llevándose los cinco partidos, con 41 goles a favor y solo 2 en contra. También tuvieron un arranque positivo San Martín y Cachorros, prevaleciendo en las series frente a Mitre y Sanidad, respectivamente.



los resultados

Primera fecha

Etapa clasificatoria

Tercera división

Central 2 - San Francisco 1

Primavera 1 - Unión 0

Sanidad 0 - Cachorros 2

San Martín 2 - Mitre 0

Peñarol 0 - Atl. Salta 0

Atlas 0 - Libertad 2



Cuarta división

Central 9 - San Antonio 0

Primavera 2 - Unión 2

Sanidad 2 - Cachorros 0

San Martín 3 - Mitre 4

Peñarol 1 - Atl. Salta 2

Atlas 2 - Libertad 2

Quinta división

Central 5 - San Francisco 1

Primavera 1 - Unión 3

Sanidad 0 - Cachorros 1

San Martín 1 - Mitre 0

Peñarol 3 - Atl. Salta 5

Atlas 0 - Libertad 3

Sexta división

Central 19 - San Francisco 0

Primavera 1 - Unión 4

Sanidad 2 - Cachorros 1

San Martín 4 - Mitre 0

Peñarol 6 - Atl. Salta 3

Atlas 1 - Libertad 13

Séptima división

Central 6 - San Francisco 0

Primavera 2 - Unión 1

Sanidad 0 - Cachorros 1

San Martín 1 - Mitre 3

Peñarol 1 - Atl. Salta 0

Atlas 0 - Libertad 10

Los partidos correspondientes a la octava y a la novena división no se disputaron y serán reprogramados, ya que las categorías de los más “bajitos” fueron afectados a la tradicional competencia “Los Santitos”, que se disputó con singular éxito y adhesión el pasado fin de semana, hasta el lunes.

Juventud-Pellegrini fue suspendido en todas sus categorías por pedido del santo, al que se le habría caído un convenio con la empresa que iba a proveerles la indumentaria para todas las divisiones. San Antonio- Gimnasia tampoco se jugó, por pedido de la villa.