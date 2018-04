“Debemos dar la lucha contra las bebidas azucaradas”

La médica Marcela de la Plaza (matrícula nacional 57.804) es referente nacional en nutrición y diabetes. Pertenece a la Federación Argentina de Diabetes.

En diálogo con El Tribuno habló de los efectos de la pandemia mundial de sobrepeso y obesidad infantil.

¿Son suficientes las acciones de prevención por parte de los organismos estatales para prevenir la diabetes, sobre todo la tipo 2?

Evidentemente no son suficientes, cuando la diabetes tipo 2 sigue a la pandemia de obesidad, que sería donde tenemos que poner el foco. Estamos hablando que hoy en el país y en el mundo occidental un 18,5% de niños padecen obesidad. Es gravísimo.

¿Piensa que se puede ganar la lucha contra las bebidas azucaradas?

Debemos dar esa lucha. Las bebidas azucaradas son las responsables del exceso de calorías que consumimos en lugar de agua. Está comprobado también su efecto causal en las caries, grave problema de salud pública.



¿La industria de las bebidas azucaradas es el principal frente de batalla?

No creo que sea el principal frente de batalla, sino uno de los más importantes. Creo mucho más importante hacer hincapié en los alimentos saludables que no se consumen, como es el caso de las verduras y las frutas que deben ser incluidas en la comida diaria desde la infancia.

¿Cuánto conocen los argentinos, en general sobre la diabetes? ¿Hay muchos mitos?

Hay muchos mitos, como el de que “la diabetes viene por comer azúcar en exceso”. El 10% de la población adulta argentina padece diabetes, de los cuales, 9 de cada 10 tienen la diabetes tipo 2, en la que tiene mucha importancia la herencia familiar y los hábitos de vida no saludables que llevan a la obesidad. En este punto también hay un mito: la diabetes tipo 2, la del adulto, la que se trata con pastillas es “la diabetes buena”. Error: casi la mitad de las personas ya tienen la enfermedad y no lo saben. Los síntomas pasan inadvertidos por años. Es tratada por médicos no especialistas en su mayoría con lo que el grado de control es muy deficiente y en 10 años ya pueden haberse desarrollado complicaciones que no tienen retorno. Y disminuyen mucho la calidad de vida: disminución de la visión, insuficiencia renal, amputación de miembros inferiores.

¿Cómo es convivir con la enfermedad?

Si se entiende como una enfermedad crónica que tiene excelente tratamiento, la convivencia con la enfermedad es imprescindible. La base del tratamiento es el cambio de hábitos alimentarios y de hacer actividad física, que es lo que deberíamos hacer como saludable toda la población. Cuando le explicamos a una persona con diabetes lo que debe comer, en realidad es lo mismo que debiera comer cualquier persona que desee mantener su salud.

¿En las escuelas falta trabajo para concientizar sobre hábitos de vida saludable?

Totalmente. Cuando hablamos de hábitos sería fundamental que se instalaran desde el jardín de infantes y se fueran reforzando luego.

¿En qué otros ámbitos falta inculcar los hábitos saludables?

En todos los ámbitos: la familia es fundamental, padres que hagan con placer actividad física y, por ejemplo, presenten la mesa con variedad de colores en platos de verduras o frutas, pero también en los clubes, en los gimnasios, en los lugares de comidas. De a poco hay que empezar, hay que dar la lucha. Los cambios son lentos pero son posibles.

¿Se puede considerar a la diabetes una enfermedad social?

La más común de las diabetes, la tipo 2, sí. Ya que está en franco aumento por la hoy considerada pandemia de sobrepeso y obesidad de la población.

¿Por qué tenemos índices tan altos de obesidad en el país?

Hoy se le da mucha importancia al grado de sedentarismo de la sociedad, no solo los adolescentes, también los adultos pasamos más de 11 horas al día al frente de alguna pantalla. Hay que insistir en los juegos al aire libre, los deportes, comprometernos con el movimiento como parte esencial de los hábitos saludables. El otro aspecto es el alto consumo de azúcares (bebidas) y de harinas blancas en alimentos grasos y sabrosos (como repostería, comidas rápidas).

¿Cómo se comportan las obras sociales ante los pacientes diabéticos?

Bastante bien. En nuestro país la persona con cobertura social, si tiene un buen médico, puede realizar perfectamente un tratamiento correcto. Cubren todos los análisis, las tiras para control y los medicamentos básicos.

¿Cuán importantes son los grupos de la sociedad civil, por ejemplo, Pandis de Salta que recientemente fue incorporado a la Federación Argentina de Diabetes, para apoyar a quienes viven con la enfermedad y sus familias?

Son fundamentales y no solo para las familias con niños diabéticos sino para que la persona adulta con diabetes tome conciencia y aprenda a cuidarse, porque lo que se aprende de un par, un igual, con vocación de ayudar al otro, es mucho más efectivo que lo que se dice en la consulta médica.