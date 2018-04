Para el abogado de De Vido, el procesamiento por favorecer a Odebrecht es “una conspiración”

El abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, consideró hoy una "vergüenza" el procesamiento del ex ministro kirchnerista por "negociaciones incompatibles con la función pública", acusado de favorecer a la constructora brasileña Odebrecht, y apuntó contra Daniel Rafecas, el juez que ayer dictó la resolución contra su defendido.

"La resolución es una vergüenza", opinó Rusconi en declaraciones a radio Del Plata, y afirmó que la decisión de Rafecas se da "justo en momentos en los que se pretende demonizar a Julio De Vido, (con) las amenazas de (Elisa) Carrió a todo el sistema judicial de destrozar a aquel juez que se digne a devolverle la libertad a De Vido".

También cuestionó que la información se difundió "muy temprano, ayer por la mañana, para que todo el día esté en los medios de comunicación".

El abogado defensor del ex ministro de Planificación cuestionó a Rafecas y vinculó la decisión del magistrado con su salida de una acusación por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura por haber desestimado la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman antes de morir contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros.

"Yo ya perdí toda inocencia, atribuyo conspiraciones a cada movimiento que no puede ser explicado en términos normativos. Como esto no puede ser explicado en términos normativos, creo que es otra conspiración", afirmó el abogado. Y remató: "Rafecas tiene que estar agradecido al Consejo de la Magistratura, que le cambió una presión descomunal por una multa o qué se yo". Hace un mes, el Consejo le aplicó a Rafecas un descuento del 50% de su sueldo por haber actuado con "falta de decoro".

Rusconi reprochó que "el único acto que se le atribuye a De Vido es haber distribuido competencias de un ministerio enorme en un conjunto de secretarías y subsecretarías".

El procesamiento

Ayer, Rafecas procesó a De Vido (actualmente detenido en el penal de Marcos Paz) y al ex secretario de Energía Daniel Cameron por "negociaciones incompatibles con la función pública", al considerar que favorecieron a Odebrecht en contratos para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur entre 2006 y 2008.

En su crítica a la resolución, Rusconi afirmó que el texto tiene "errores jurídicos increíbles", entre los que mencionó que, "en algunas partes parece que la responsabilidad de De Vido es haber sido autor por omisión, por no haber cumplido sus deberes de vigilancia, y después dice que no es autor, sino un partícipe en la autoría de sus delegados".

El abogado dijo que en las acusaciones contra ex funcionarios kirchneristas "el único dato confirmado es que fueron miembros de un gobierno de una ideología distinta a la del gobierno actual, porque no hay una sola sentencia de condena".