El conmovedor video de Inés Estévez enseñándole los números a su hija: "Sí puede"

Inés Estévez conmovió a sus seguidores de Instagram al compartir un momento íntimo y tierno con una de sus hijas. "Yes, she can. Yes, she does" ( "Sí, puede; sí, lo hace"), escribió la actriz y cantante junto a un video en el que repasa uno por uno los números con la más grande de sus nenas, Vida. Al completar la actividad con éxito, hubo risas y mucha alegría.

Vida y Cielo son las hijas que Inés adoptó cuando estaba en pareja junto al actor Fabián Vena. Las niñas tienen retraso madurativo, una leve y la otra muy intenso, según contó ella. "No es autista, pero tiene una condición madurativa tan compleja como eso, quizá mayor, porque es inclasificable", expresó una vez.