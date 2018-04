Rossi dijo que las cuentas offshore son de narcotraficantes

Llegó dispuesto a ganar el centro de la escena y lo logró. El presidente del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi (FPV-Santa Fe), se convirtió en centro de todas las miradas y los abucheos oficialistas al increpar en duros términos el ministro de Finanzas, Luis Caputo , por no haber declarado las cuentas offshore en la que tuvo participación.

‘Los cuentas offshore son donde los narcotraficantes y los tratantes de personas guardan sus dineros. Serán legales, pero es un hecho de corrupción‘, le enrostró Rossi a Caputo.

Minutos antes, el ministro había defendido la creación de ese tipo de empresas al asegurar que no es delito su tenencia y justificar su uso en la necesidad que tienen las corporaciones de evitar la doble imposición impositiva y, en casos como la Argentina, sustraerse a ‘problemas de seguridad jurídica‘.

‘El tema de las offshore no es delito. Claramente no es. El único tema es tenerlas declaradas. Piensen en una offshore como una caja de seguridad‘, afirmó Caputo.

En ese sentido, el funcionario aseguró que no declaró su participación en la firma Noctua porque los fondos no eran de su propiedad. ‘Soy un tenedor fiduciario, tenía algo en confianza de otra persona. No tengo que tenerlo declarado porque eso no me convierte en propietario‘, aseguró.

Salió al cruce



Rossi le salió al cruce. ‘Claramente, como mínimo, las offshore se usan para evadir impuestos, cuando no para licuar dinero mal habidos‘, contraatacó.

‘Usted nos acaba de decir que fue testaferro‘, agregó el jefe de los diputados del FPV. Unos asientos más a su derecha, la diputada radical Karina Banfi interrumpía la intervención del legislador opositor con gritos como ‘Hotesur‘, en alusión a la causa por la que se investiga por supuesta corrupción a Cristina Kirchner .

No fue con Rossi el único cruce fuerte que protagonizó Caputo durante la reunión de la comisión bicameral de seguimiento de la deuda que se desarrolla en el Salón Provincias del Senado.

Aún no había comenzado a responder las preguntas cuando el ministro se cruzó con el diputado Axel Kicillof (FPV).

‘Esa pregunta la tenés que responder vos‘, le espeto al exministro de Economía, que le pedía que respondiera una por una las preguntas de los legisladores. Hasta ese momento, sólo se había formulado una consulta, realizada por el diputado Eduardo Amadeo (Cambiemos), sobre el costo que tuvo para el país la nacionalización de YPF.

El primer contrapunto se había dado al comienzo de la virtual interpelación a Caputo. Fue cuando el kirchnerismo reclamó que el ministro contestara pregunta por pregunta y no en bloque, como impuso Cambiemos tras una ajustada votación (10-9). En ese momento, el senador José Mayans, que presidió la comisión bicameral, le exigió a Rossi que no grite y que ‘haga show‘.