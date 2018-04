Cruzan los dedos por Velázquez en San Antonio

En Villa San Antonio, el cuerpo técnico cruza los dedos para poder contar con Luis Velázquez para el semifinal de ida ante Villa Primavera, la cual se jugará en domingo, a las 17, en el estadio Martearena.

El defensor, pieza fundamental en la última línea, se retiró lesionado el partido pasado ante Monterrico producto de un fuerte tirón en posterior de su pieza derecha. Si bien en primer momento se pensó que habría sufrido un desgarro, hoy conocerá con certeza el resultado de los estudios.

Chicha Velázquez evolucionó muy bien en su recuperación, por lo que el cuerpo técnico aguardará hasta último momento para determinar si está en condiciones de jugar.

Otra preocupación que salió a la luz en estas horas, es saber si Martín Martos, DT de la villa, podrá contar con Matías Vicedo ya que no está claro si el delantero sumó su quinta amarilla el domingo pasado.

El goleador de San Antonio tendrá que aguardar hasta hoy para conocer el boletín del Tribuna del Disciplina.

En cuanto al posible once titular, Martos volvería al incluir a Leo Silveria, ausente el partido pasado por lesión.

El volante podría ocupar el lugar de Emmanuel Cáceres por el sector izquierdo.

Por otra parte, con respecto a la organización, ayer se reunieron Gabriel Arias (presidente de San Antonio) y Chacho Lasquera (titular de Primavera) con la finalidad de llegar a un común acuerdo para unificar el precio de las entradas, algo que no sucedió. De esta manera los dirigentes azulgrana confirmaron que mantendrá los precios: 140 pesos la general.