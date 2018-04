River quiere extender su racha positiva

River Plate, que suma cuatro triunfos en fila, recibirá esta tarde a Independiente Santa Fe, de Colombia, en su debut como local en el grupo D de la Copa Libertadores.

El partido por la segunda jornada se disputará en el Monumental a las 19.15, con terna arbitral chilena encabezada por Julio Bascuñán y transmisión de Fox Sports.

El millonario debutará en casa luego del empate 2-2 que obtuvo ante Flamengo, en Brasil, el pasado 28 de febrero.

Tras un irregular comienzo de año, ese partido en Río de Janeiro fue el puntapié inicial de una racha de seis partidos sin perder, entre ellos, la final de la Supercopa Argentina que le ganó a Boca en Mendoza.

Antes de la victoria en el Superclásico, el millo venció a Patronato (1-0) y luego de la conquista superó a Belgrano, como local, y el pasado domingo a Defensa, como visitante.

River quiere extender este buen presente en el certamen sudamericano.

Independiente Santa Fe, por su parte, igualó en Bogotá 1-1 con Emelec, de Ecuador, e intentará llevarse algo del Monumental para no sufrir los puntos perdidos en casa.

Los colombianos vienen de sufrir una dura derrota ante Deportivo Cali por 3 a 0, como visitante, y tras doce fechas se ubican en el undécimo puesto, a cuatro puntos de la zona de clasificación al octogonal final.

La buena racha de River también se traduce en que Gallardo repetirá el equipo que conquistó la Supercopa Argentina y que el domingo superó con autoridad a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

“El jueves, por la Copa, vamos a jugar mejor”, anunciaba un envalentonado Gallardo luego del cuarto triunfo seguido y hoy tendrá la posibilidad de afianzar el juego de su equipo.

Las novedades pasan por las ausencias entre los convocados del colombiano Juan Fernando Quintero, quien no pudo entrenarse por un cuadro gripal, y del uruguayo Camilo Mayada, quien la semana pasada sufrió la muerte de su hermana y recién se reincorporó el domingo al plantel.

A su vez, Scocco, goleador del equipo, seguirá en el banco como la carta de gol por si no continua la racha de Pratto.

El león tendrá dos bajas sensibles ya que el arquero Leandro Castellanos no viajó por lesión, al igual que Juan Roa.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez y Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Santa Fe: Robinson Zapata; Víctor Giraldo, William Tesillo, Javier López y Carlos Arboleda; Sebastián Salazar, Yeison Gordillo y Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Wilson Morelo y Jhon Pajoy. DT: Gregorio Pérez.



Hora de comienzo: 19.15

Cancha: River Plate

Arbitro Julio Bascuñán (Chile)

TV: Fox Sports