VIDEO: “El chofer me dijo que prefería ir preso antes que llevar a un gay”

“Encima de discapacitado, puto”, esa fue la frase que le dijo un chofer de la línea 168 a un joven de 26 años el sábado a la madrugada cuando lo obligó a bajarse del colectivo en Buenos Aires. Emanuel Moyano se había olvidado el carnet de discapacidad y un amigo iba a pagarle con su tarjeta SUBE (equivalente a la SAETA en Salta). Cuando les llegó su turno, el colectivero le dijo: “¿Vos discapacitado de qué?, Mirá de dónde venís”. Los chicos estaban en frente de un boliche gay donde se hace la tradicional fiesta Plop.

El joven, que tiene un trastorno autoinmune, se puso incómodo. No sabía que responder. Quería bajarse para no demorar a los pasajeros pero la gente empezó a gritar que no lo hiciera porque el chofer lo estaba discriminando. “Es muy difícil contar sobre una enfermedad rara, a esa hora, en medio del colectivo”, explicó a Todo Noticias.

Emanuel quería terminar con esa situación, irse a su casa, hasta que el colectivero le dijo que ya había bajado a un montón de chicos como él antes, en esa parada. “No quería que le pasara a nadie más, por eso me quedé y esperé a que llegara la policía”, indicó.

Lo ocurrido lo escribió en su Facebook cuya historia en pocas horas se volvió viral.

El chofer se puso nervioso, empezó a insultarlos a todos y apagó el motor. Los dejó encerrados mientras les decía que no iba a mover el colectivo hasta que se bajara Emanuel. “Todos trataron de buscar una solución. Ofrecieron pagarme el pasaje. Una mujer que tenía una SUBE de más me la regaló para ver si así entraba en razón. Mientras tanto él me decía: Es culpa tuya gay discapacitado, mirá lo que hacés”, recordó el joven.

Fueron muchos los que llamaron a la policía. “Incluso el chofer denunció que yo no quería pagar el pasaje, pero era mentira. Cuando llegó la primera oficial el conductor no le hizo caso. Le dijo que prefería que lo llevaran a la comisaría antes que dejar que yo viaje. Tuvieron que venir varios agentes más para poder arrancar el colectivo”, aseguró.

Por lo que recuerdan Emanuel y su amigo, José, los agentes llamaron a la empresa de colectivos para la que trabaja, y los supervisores le dijeron que sino seguía el recorrido iba a perder su trabajo. Finalmente, y en medio de frenadas e insultos, terminó el turno.

Emanuel fue a hacer la denuncia a la Defensoria LGBT. Allí le indicaron que elevarían el escrito al INADI y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. “Hoy me pasó a mí, pero mañana podés ser vos o tu hijo quienes sufran discriminación”, finalizó.

La enfermedad que tiene Emanuel se llama “mixta del tejido conectivo” (EMTC). En trastorno autoinmune que manifiesta la sintomatología de tres enfermedades distintas: lupus, esclerodermia y polimiositis. En su redes sociales subió videos y campañas que se hicieron en Córdoba, de donde es oriundo, en los que habla sobre sus problemas de salud.