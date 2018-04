El acohol y drogas preocupa a vecinos en Metán

Siguen esperando el sistema para mejorar la seguridad.Hay instalaciones y mobiliario, pero no está activado.

Vecinos de distintos barrios se reunieron, el martes por la noche, con autoridades policiales y municipales para plantear reclamos de seguridad y otras problemáticas relacionadas con las adicciones, el tránsito y la falta de iluminación en distintos sectores de la ciudad.

Autoridades de centros vecinales y referentes barriales se mostraron preocupados por el consumo de drogas y alcohol por parte de jóvenes y los hechos de violencia e ilícitos derivados de esos excesos.

A tal punto llega la preocupación que en los barrios, El Jardín, El Crestón, San Pantaleón y Granadero Díaz, entre otros, solicitaron la instalación de destacamentos policiales.

"Vinimos a esta misma reunión hace un año y no se cumplió nada de lo que acordamos. Nosotros solicitamos una dependencia policial que todavía no se instaló. Pedimos más iluminación y la poda de los árboles y tampoco se realizó. El problema es que cada año cambian los jefes policiales y estas reuniones parecen no tener sentido", dijo la presidenta del centro vecinal del barrio Granadero Díaz, Valeria Pulita. El barrio, ubicado en la zona sur, viene siendo foco de ilícitos desde hace tiempo, a tal punto que los vecinos comenzaron a organizarse para tratar de colocar cámaras de seguridad.

La reunión arrancó con algunas críticas, que los vecinos consideraron como constructivas, a las que se sumó, Julio Saracho, un referente del barrio San Pantaleón, que se halla al norte de Metán. "Necesitamos soluciones, porque de lo contrario estas reuniones no cumplen con su objetivo. Nosotros vivimos en una zona en la que se arroja mucha basura. El sector fue saneado por la Municipalidad, pero vuelven a arrojar residuos personas que llegan en vehículos", aseveró.

Chicos desnudos

Saracho también dijo que hay preocupación por lo que ocurre, principalmente los fines de semana en la costanera del río Conchas: "Hay jóvenes alcoholizados y accidentes, incluso chicos y chicas que corren desnudos por el barrio y esto no puede ser. Por eso pedimos mayor presencia policial en ese lugar y que se tomen medidas para tratar de prevenir estas situaciones".

El barrio General Güemes, conocido como Nuevo Hogar o "techos verdes", es considerado por la Policía como uno de los más conflictivos de la localidad. "Pedimos más seguridad en el barrio, pero también le pedimos a la Policía que dialogue con nuestros jóvenes, que se acerque a ellos y no que vaya directamente al choque. Es cierto que hay problemas con el alcohol y las drogas, pero estos inconvenientes no se resuelven con más violencia o efectuando disparos", señaló la presidenta del centro vecinal, Clara Margarita García.

También solicitó más iluminación, lo que dijo que es muy necesario en distintas calles. "En nuestro barrio hay muchos que se sienten discriminados, porque cuando ocurre algo siempre le echan la culpa a los de los "techos verdes" y eso no es así, porque ahí vive buena gente, honesta y trabajadora y no son todos delincuentes como muchos dicen".

Por su parte, Carla Romeri, de la fundación Jóvenes por la Vida, planteó con dureza la problemática de la drogadicción en la localidad. "La droga sigue avanzando y afecta a muchos de nuestros jóvenes. El problema es que acá no se la está tomando en serio a esta delicada situación. Prometieron un centro de tratamiento y todavía seguimos esperando", destacó.

"En el barrio Libertad tenemos problemas de tránsito y seguimos esperando los reductores de velocidad. Además los chicos consumen drogas y alcohol y es algo muy preocupante", dijo la tesorera del centro vecinal de ese barrio, Antonia Orellana.

Hubo promesas y también reproches en medio de los reclamos

Los vecinos reconocieron que hubo obras que fueron vandalizadas.

La reunión fue encabezada por el segundo jefe de la Unidad Regional 3, Guillermo Sánchez y se desarrolló en el salón auditorio de la sede policial, ubicada en Lavalle 50.

El clima fue tenso inicialmente, pero luego el diálogo y la atención puesta en el reclamo puntual de los vecinos fue el factor que permitió el intercambio de planteos e ideas desde los vecinos hacia las autoridades presentes.

Participaron jefes de las distintas divisiones policiales, el intendente Fernando Romeri, funcionarios municipales, concejales y representantes de Protección Civil y de los Bomberos Voluntarios del cuartel Posta de Yatasto.

Sánchez destacó la buena participación de los referentes barriales a la reunión convocada en forma conjunta con la Municipalidad. “Es muy bueno poder escuchar a los vecinos para poder conocer en profundidad los planteos sobre las problemáticas”, dijo el segundo jefe de la Unidad Regional 3.

Vínculo

“Lo que pretendemos es tener una relación cercana con la gente, por eso es que están presentes los jefes de las distintas divisiones, para que los conozcan y mantengan contacto con ellos para poder llevarles las soluciones”, indicó Sánchez.

El jefe policial destacó que quedaron registradas cada una de las inquietudes planteadas por los representantes de los distintos barrios. Al respecto los vecinos señalaron su expectativa porque esta vez las promesas se cumplan y se pueda avanzar en relación con los pedidos en materia de seguridad.

“Seguramente hay muchas cosas por mejorar. Este año hemos aumentado los operativos de prevención con los efectivos con los que contamos.

Queremos seguir realizando estas reuniones para tener un contacto directo con los vecinos”, concluyó el jefe policial.

Promesa de Romeri

Por su parte, el intendente, Fernando Romeri se mostró muy predispuesto a colaborar para seguir mejorando la seguridad en la localidad del sur provincial. “El tema de las drogas nos preocupa y mucho. Nosotros seguimos trabajando con un equipo interdisciplinario. Todavía nos queda mucho por hacer y mejorar y me hago cargo de eso. Pero les puedo asegurar que no vamos a bajar los brazos”.

Con respecto a la falta de iluminación planteada por vecinos de algunos barrios, dijo que permanentemente se reponen las luminarias, pero señaló que son rotas por vándalos. “En un playón del barrio Balneario, hace unos días pusimos 37 luminarias nuevas y ya rompieron la mayoría”, dijo el jefe comunal y los vecinos reconocieron esas situaciones.

Preventores municipales

Sonó como un reproche, pero nadie pudo negar esa realidad. Fue el propio intendente Romeri quien les recordó a los vecinos que la comuna había colocado luminarias en un playón deportivo y que en pocas horas fueron destruidas.

“Durante mi gestión este municipio se ha involucrado mucho en materia de seguridad, por eso hemos creado los preventores municipales, que recorren en motos la ciudad y se han colocado cámaras de seguridad con un centro de monitoreo”, dijo Romeri a El Tribuno.