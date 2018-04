En el norte ya hay grandes casos de lavado de dinero

Funcionarios nacionales y provinciales analizaron acciones para combatir el lavado de dinero y de bienes vinculado al narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en el norte argentino.

Esos delitos se tornan cada vez más complejos, aseguraron ayer en la Jornada de Trabajo sobre Buenas Prácticas que organizó la Unidad de Información Financiera (UIF).

El presidente de esa entidad, Mariano Federici, al referirse a la región admitió que hay un "constante incremento en la identificación y análisis de casos penales de gran envergadura".

Sostuvo que el año pasado la UIF actuó como querellante en 16 casos. En total se analizaron más de 70 expedientes penales de las siete provincias de la jurisdicción norte y se trabajó sobre 586 oficios provenientes de distintos juzgados y fiscalías federales.

La reunión continuará hoy en el Centro Cultural América, ubicado en Mitre 23.

Federici aseguró que la eficacia o el éxito en la lucha contra de lavado de activos pasa por lograr la suficiente cantidad de sanciones preventivas, condenas penales y decomisos de bienes como para generar el efecto disuasivo necesario que desaliente a organizaciones criminales y sus lavadores.

"Esta es la manera de mitigar los riesgos y proteger la integridad económico financiera que es pilar de la estabilidad y condición necesaria para vivir en un país más seguro", hizo hincapié.

El procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, sostuvo que no es casual que Salta haya sido elegida para desarrollar el encuentro. "Tiene un significado muy especial porque es el puntal para la puesta en marcha en el orden nacional del sistema acusatorio".

En la Justicia de Salta se implementa el sistema acusatorio, que deja en manos de los fiscales la investigación.

"Cuando entré en tribunales, un oficial primero me dijo: "Mirá Eduardo, lo importante es que el delito no rinda sus frutos'. Esa fue una primera enseñanza. En esa época no se hablaba de lavado de activos. Ahora, precisamente lo que tratamos de evitar es que el delito rinda sus frutos", agregó.

Articulación

La cooperación interjurisdiccional de distintos órganos del Estado destinados a control, fiscalización, seguimiento y condena es fundamental en la lucha contra la criminalidad organizada.

En tanto, el gobernador Juan Manuel Urtubey recalcó la importancia de la articulación entre organismos. "Quiero agradecer a las fuerzas de seguridad, magistrados y funcionarios del Ministerio Público a nivel federal y provincial porque han marcado una evolución sustantiva en la materia. Hoy esto nos permite poder avanzar con mayor fortaleza, dinámica en la penalización de delitos complejos, como los que estamos tratando aquí", afirmó. "Salta seguirá trabajando en todo lo que esté a nuestro alcance y mucho más allá, porque entendemos que esta es una lucha que tenemos que dar entre todos", finalizó Urtubey.

El fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, disertó sobre el lavado de activos y su relación con el narcotráfico. "Como nosotros somos una provincia fronteriza, tenemos normalmente ciertos tipos de delitos casi en forma constante como los de narcotráfico, trata de personas y cuestiones migratorias. Todo el dinero que producen esas acciones ilícitas serían las que se encuentran tipificadas por el delito de lavado. Lo que se pretende es que todas las cuestiones criminales que tienen un efecto de dinero también sean comprendidas en los delitos de lavado e investigado y penado por tal", señaló.

"Hoy trabajamos de manera reactiva, es decir, una vez que conocemos un delito complejo se hace una investigación complementaria de la investigación de lavado de dinero. Lo que se pretende es que a partir de ahora se haga una investigación activa, proactiva, es decir que se investigue el delito de lavado como un delito autónomo, sin perjuicio de las otras actuaciones", culminó.