Manifestación por un despedido

Un grupo de trabajadores se manifestó ayer en el ingreso a la planta de producción de la empresa Salvador Marinaro. Según aseguraron, la protesta fue porque está en riesgo la fuente laboral de un empleado que sufrió un accidente. Hoy habrá una reunión conciliatoria en el Ministerio de Trabajo.

El Sindicato Único de Trabajadores de Aguas Gaseosas (Sutiaga) estuvo al frente de la medida, junto a empleados que se concentraron sobre la vereda.

"Todo esto es por uno solo de nuestros afiliados. Un compañero tuvo un accidente en el trabajo que afectó su columna. El diagnóstico fue reconocido por la ART y el 21 de enero entró en un tratamiento. El pasado jueves 29 de marzo, tras recibir el alta médica, se vino a trabajar. En el ingreso a la planta el personal de seguridad no lo dejó ingresar y le comunicaron que ya no iba a trabajar más. La jefa de recursos humanos y el apoderado de la empresa dialogaron con nuestro compañero y le ofrecieron una remuneración por debajo de la mitad de lo que corresponde y el abogado amenazó con denuncias penales. Nosotros no vamos a abandonarlo", aseguró el secretario general, Juan Carlos Ortega.

"Hoy estamos al menos con 80 compañeros de una planta de 120 trabajadores. A mí también me amenazaron con quitarme el fuero gremial y despedirme, pero aquí nadie tiene miedo", dijo el delegado del sindicato en la firma, Reinaldo Quipildor.

Los trabajadores no cortaron la calle, protestaron en la vereda. Al mediodía recibieron la visita de funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Provincia y acordaron una reunión conciliatoria para hoy.