Nuevo papelón de Natacha Jaitt, fue a declarar y se escapó

La mediática Natacha Jaitt se presentó ayer en los Tribunales de Comodoro Py tras ser citada a declarar como testigo en el marco de una causa en la que se investiga una denuncia por presuntas tareas de espionaje ilegal, pero se retiró sin dar su testimonio y sin firmar el expediente. Según confirmaron fuentes judiciales Jaitt fue citada en la víspera por el fiscal federal Federico Delgado, tras la denuncia realizada el martes por el periodista Carlos Pagni sobre presuntas tareas de inteligencia. La polémica mujer se presentó ante el fiscal Delgado, pero ante las preguntas de los funcionarios de la fiscalía, decidió salir corriendo del despacho y no llegó a firmar la declaración. El sábado último, al hablar de los casos de abusos de menores en el club Independiente en el programa televisivo de Mirtha Legrand, Jaitt involucró en delitos de pedofilia al exlegislador porteño Gustavo Vera y al conductor televisivo Alejandro Fantino, entre otros famosos. Antes de salir corriendo del despacho judicial, la mediática aseguró que nunca había nombrado al periodista Carlos Pagni y que solo mencionó a un "C P", al que identificó ahora como "Carlos Pérez". Justamente, en el despacho de Delgado, el martes se había presentado Pagni para brindar una testimonial vinculada a la acusación de la mediática y hacer una denuncia por presuntas tareas de espionaje ilegal. En tanto, ayer el fiscal le hizo saber a Jaitt que iba a filmar la testimonial y le exhibieron videos de sus dichos en el programa de Mirtha Legrand sobre la vinculación de famosos y otras personas con los abusos a menores del pensionado de fútbol del club Independiente.

"Yo no hablo de Carlos Pagni, dice C P, hablo de Carlos Pérez, por lo tanto no respondo en relación a Carlos Pagni", respondió la mediática ante el fiscal.

Luego de no responder varias preguntas, la mujer "se retiró intempestivamente de la dependencia. No siendo para más, tras la huida de la deponente sin que la oficial del piso la frenara, se da por terminado el acto frente a dos testigos del hecho", consta en el acta de la declaración testimonial de Jaitt. En tanto, el abogado Diego Storto, que representaba legalmente a Jaitt hasta el momento en el que se fue corriendo de Comodoro Py, comentó: "Ayer la llamaron a una testimonial para que ratifique o rectifique los dichos porque Carlos Pagni realizó una denuncia. Yo la acompañé pero no pude presenciar la audiencia porque era testimonial: no soy más el abogado de Natacha. No hubo ninguna situación de violencia más que los gritos de ella y que se fue del lugar a las patadas y trompadas, como quedó graficado en la Fiscalía donde hubo un acta. Yo no soy más el abogado de ella". En su cuenta de Twitter, Jaitt escribió: "Manga de siniestros mafiosos me estaban haciendo una cama, ahora sí se les pudrió el rancho. Aviso que Diego Storto, cómplice de esta mugre mafiosa, dejó de ser mi letrado. Ahora sí yendo al lugar que corresponde sin ser engañada". Un rato antes que Storto dejara de ser el representante legal de Jaitt, y en declaraciones a la prensa contó que él iba a acompañar a su cliente a la fiscalía de Avellaneda, donde planeaba una presentación espontánea a declarar ante la fiscal María Soledad Garibaldi, que investiga la red de prostitución que captaba menores en el fútbol de inferiores de Independiente. Además, Storto comentó que la mujer se había presentado primero en otro juzgado, ya que había sido llamada a declarar por un caso de violencia de género contra su expareja Luis Mauro Montes, en la que ella es la denunciante.

En cuanto a las repercusiones de los dichos de su defendida en el programa de Mirta Legrand, el abogado afirmó: "Natacha sabía que lo del sábado iba a levantar terrible polvareda, por ello yo la aconsejo que vaya con la verdad".

"Gustavo Vera es pedófilo y de trata. Lo tengo probado", disparó Jaitt en el programa de Mirtha Legrand, quien entre otros conocidos involucró al ex Gran Hermano y cantante Brian Lanzelotta.

Este miércoles, el exlegislador y titular de La Alameda, Gustavo Vera, presentó una querella penal contra Jaitt y les envió una carta documento a la conductora Mirtha Legrand y a Canal 13, tras las acusaciones de pedofilia que realizó la mediática en su contra.