Pablo Pérez: “Es un triunfo importantísimo”

El capitán de Boca, Pablo Pérez, quien había vivido unos días particulares luego de su ofuscado festejo de su gol frente a Talleres de Córdoba, fue aplaudido ayer antes del encuentro y durante la victoria frente a Junior de Barranquilla. Para el capitán de Boca, fue un “mimo” del hincha y se sintió agradecido.

“Son grandes, eso la hace grande a la hinchada porque en los momentos que tienen que responder son diferentes. Ellos siempre apoyan, en las buenas y en las malas, yo me equivoqué, me disculpé y ellos responden de esta manera, que se queden tranquilos que el esfuerzo va a estar siempre dentro de la cancha donde a ellos más les gusta, les agradezco el gesto de ellos que para mi es muy valorable”.

En tanto, con respecto al triunfo frente a los colombianos, el volante central remarcó el trabajo de su equipo pese a la ajustada victoria que lo deja segundo en el grupo H, a dos puntos del líder Palmeiras de Brasil que suma seis unidades.

“Hicimos un buen partido por momentos ellos manejaron un poco la pelota en el medio pero estuvimos bien parados en el mediocampo que es lo más importante para tratar de mantener el orden. Atacamos de la mejor manera, tuvimos situaciones para hacer más diferencia pero no pudimos concretar. De todas maneras destaco que nos llevamos un triunfo importantísimo para sumar en la tabla de posiciones”, sintetizó Pablo Pérez.