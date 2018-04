Arranque positivo para El Tribuno

Puso primera. El Tribuno Básquet le ganó este miércoles con total autoridad a Ciudadela Básquet de Tucumán, por 78 a 65, y se quedó con el primer duelo de la serie en el play off de la divisional NOA del Torneo Federal. El equipo de la zona sur capitalina liquidó el partido tras un brillante segundo tiempo en el Nicolás Vitale, pese a que no había jugado bien en el arranque. Mañana se disputará el segundo enfrentamiento entre ambos conjuntos, también en el complejo de esta ciudad, al mejor de cinco partidos.

Lo había anticipado el alero Facundo Arias Binda en la previa a este diario: “Si no resolvemos antes, se nos puede complicar” y los tucumanos le hicieron un partido complicado a los verdolagas.

Si bien el conjunto dirigido por Pablo Martínez comenzó arriba en el marcador, los visitantes empezaron a crecer de a poco y se llevaron el primer cuarto por 16 a 15.

La mínima diferencia pareció no preocupar al TBB que enseguida intentó reponerse, pero Ciudadela volvió a marcar territorio y jugó con menos nerviosismo. Las buenas apariciones de Eric Freeman y Arias Binda se vieron superadas por un juego colectivo de los tucumanos y los aciertos de Juan Loru y Sergio Espíndola, entre otros.

Por eso, en segundo cuarto el conjunto que llegó a esta serie de play off con desventaja deportiva estiró el marcador. Ganó el tramo por 18 a 15 y se fue a los vestuarios por 34 a 30 arriba.

En el complemento, El Tribuno se hizo un festín y comenzó a encaminar su triunfo desde el primer minuto. Tuvo dos cuartos contundentes y pudo liquidar el primer duelo de la serie.

Le bastó un minuto para empatar y en el resto del tiempo en el tercer período, pudo darlo vuelta y comenzar a alejarse en el marcador.

Fue muy importante el trabajo de la dupla Arias Binda-Freeman, como así también el goleo de Emiliano Cancina, la experiencia de Federico Parada y los aportes de Maximiliano Saravia. El quinteto ideal para una noche inolvidable.

Los ingresados desde el banco también aportaron lo suyo, especialmente Nasif “Colo” Farah y Lucas Villalba.

El penúltimo cuarto finalizó 23 a 14, para cerrar un 53 a 48 y encarar los últimos diez minutos con mayor tranquilidad. Y así fue.

Los verdolagas siguieron por el camino de la victoria y no pararon de anotar, aunque pese al cachetazo, Ciudadela Básquet no quiso darse por vencido. Loru fue el goleador con 20 tantos, lo siguió Brian Romero y por detrás estuvieron Álvaro Rodríguez y Facundo Álvarez.

Finalmente, en el último tramo, la diferencia volvió a favorecer a los locales, por 25 a 17 en el cuarto y un triunfo por 78 a 65 que vale mucho, especialmente desde lo anímico.

Mañana van de nuevo

Otra vez El Tribuno y los tucumanos volverán a medirse mañana a las 22, en el Nicolás Vitale, en el segundo partido de la serie. Si ganan los salteños, estarán a un paso de la próxima fase y si pierde, la ventaja deportiva pasará a ser para Ciudadela. El tercer partido será el lunes 9 en San Miguel, día en que puede definirse la clasificación del TBB ya que si gana mañana y también lo hace en la provincia vecina, avanzará por el 3 a 0 a su favor. De jugarse un cuarto partido, también será en la cancha de Ciudadela, el miércoles 11, mientras que el quinto y definitivo juego se volverá a llevar a cabo en el complejo del barrio El Tribuno, el domingo 15 de este mes.