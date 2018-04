La cima del Apertura, entre Popeye y Cachorros

Tras dos fechas disputadas en el torneo Apertura, dos instituciones comienzan a perfilarse como candidatos a la cosecha de títulos en el béisbol local. Se trata de Popeye y Cachorros, que dominan en cada una de las categorías.

En primera, Cachorros se encuentra invicto con tres victorias (en esta división se juega doble jornada por fecha), seguido por Atléticos con un triunfo y Popeye sin cosecha de unidades.

Este fin de semana Popeye será el local y tratará de achicar margen con los de la zona sur. A las 13.30 se mide con Atléticos y a las 15.30 ante Cachorros.

En promocional, la categoría que más equipos tiene en disputa, hay tres conjuntos en la cima: Cachorros Azul, Popeye B y Cerveceros, que además están invictos. Sin unidades los siguen Popeye A, Cachorros Rojo, Fox, Atléticos y SantAna. El domingo, a las 15.30, juegan Popeye A ante Cerveceros, Cachorros Azul vs. Popeye B y Atléticos contra Cachorros Rojo.

En pre-juniors, Popeye y SantAna son los equipos que están arriba con dos triunfos. Indios y Cachorros perdieron ambos compromisos.

Finalmente en juniors, los espinacas son los únicos líderes, ya que se encuentran invictos, seguidos por Cachorros con una victoria, mientras que Fox y SantAna, no cosecharon triunfos.

En estas últimas categorías no habrá fecha por el Nacional pre-junior que se jugará en Buenos Aires este fin de semana. Quienes si tendrán actividades serán los batintín, pre-infantil e infantil, en Popeye, el domingo a las 10.