Amenazan de muerte a Mercedes Ninci por el escándalo con Natacha Jaitt

Mercedes Ninci denunció en su cuenta de Twitter que recibe “cientos de amenazas de muerte” tras el escándalo con Natacha Jaitt.

Al igual que Jorge Rial, Mercedes Ninci publicó en su cuenta de Twitter la declaración de Natacha Jaitt, que la mediática niega haber realizado, sin tapar su dirección y su número de celular.

Furiosa, como hizo con el conductor de Intrusos, Natacha publicó el número de celular de Ninci, quien rápidamente comenzó a recibir miles de mensajes y llamadas.

“Tengo cientos de amenazas de muerte en este momento!”, lanzó Mercedes.

Luego, la periodista agregó en otro tuit junto a la captura del tuit de Natacha: “Yo publiqué la declaración de Natacha Jaitt en lo del fiscal Delgado y no me di cuenta que ahí salia su teléfono. Cuando me avisó una colega de Mendoza borré el tuit y ahora esta mujer arenga para que me ‘ataquen’”.

Recordemos que Ninci y Jaitt se cruzaron fuertemente en la polémica mesa de Mirtha Legrand el sábado pasado, luego de que la mediática acusara de pedofilia a Gustavo Vera, amigo íntimo de la periodista.