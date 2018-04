El juez Moro ordenó la detención de Lula

El juez estableció que el exmandatario debe entregarse a la Policía Federal hasta las 17 de mañana (hora local), para comenzar a cumplir la pena de 12 años y un mes por el caso del departamento de Guarujá. Estará en una celda especial y no será esposado.

El juez brasileño Sergio Moro emitió este jueves una orden de prisión contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción.

El magistrado, emblema de la operación Lava Jato, indicó en su decisión que le concede a Lula, "en consideración de la dignidad del cargo que ocupó", la oportunidad de presentarse voluntariamente ante la Policía Federal de Curitiba antes de mañana viernes a las 17 (20 GMT). Prohibió además "la utilización de esposas en cualquier hipótesis".

Estableció también que se le prepare una celda.

El juez Sergio Moro

La decisión llega menos de 24 horas después de que la corte suprema de Brasil rechazara un recurso del líder de la izquierda para recurrir su sentencia en libertad ante tribunales superiores.

La defensa de Lula no se manifestó de inmediato tras la orden de arresto de Moro, pero más temprano el abogado Cristiano Zanin Martins había declarado a periodistas que no trabajaban "con la hipótesis de la prisión" inmediata.

El exlíder sindical de 72 años, favorito en las encuestas para las elecciones de octubre, fue condenado por haber recibido un departamento de lujo de una constructora involucrada en el escándalo de Petrobras.

Implicado en otros seis procesos judiciales, el exmandatario niega todas las acusaciones y las considera parte de un complot de las élites para que no pueda volver al poder después de haber dejado el cargo en 2010 como el presidente más popular de la historia reciente de Brasil.