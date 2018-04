Comienzan los festejos por “Los 15 Abriles” del Salón Auditórium

Daniel Sagárnaga

El tribuno

La conocida actriz Ana María Parodi dio a conocer que desde mañana y hasta el domingo 29 de este mes se llevarán a cabo una serie de actividades tendientes a festejar los 15 años de vida del Salón Auditórium en su sede de Belgrano 1349.

Posteriormente, el 5 de mayo, se hará la entrega de premios a los nominados para el Premio Victoria al teatro salteño.

“En realidad, el cumpleaños del Salón Auditórium Dr. Rafael Villagrán es el 27 de marzo, pero no se pueden hacer grandes festejos porque coincide con la Semana Santa. Así que decidimos trasladar las fechas y armar un programa que incluya al teatro, la danza, la música, la pintura y la presentación de un libro, completando una diversidad de disciplinas del arte”, dice la actriz.

“Con el motivo de cumplir los 15 años de la re-funcionalización y puesta en valor de Salón Auditórium por autogestión, vamos a hacer una superproducción denominada ‘Los 15 Abriles’, con la participación de espectáculos locales y visitantes de Jujuy y Tucumán. Vamos a incluir todas las disciplinas de las artes escénicas como teatro, música, danza y la presentación de un libro. Entre los que nos acompañan en estos festejo estarán ‘La Otra Vuelta, artes escénicas’, ‘Grupo Genio y Figura’, ‘Ballet Tradición Salteña’, ‘Lunfardo Trío’, ‘Grupo El Derroche’, ‘Grupo NN Teatro’, ‘Grupo El Altillo’, ‘Grupo El Peregrino’ de Jujuy, ‘Grupo La Teoría del Gran Ja’ de Tucumán, la Editorial Synergium y el guitarrista y compositor Carlos F. Vargas, que tocará con sus invitados”, dice Parodi

Aunque la celebración continuará durante todo el año, la finalización de este ciclo de festejos concluirá el 5 de mayo con la Gala de Premiación de los “Premios Victoria a las Artes Escénicas, 6ª Edición”.

“Las mejoras en la sala se han ido realizando año a año, pero en este momento las mejoras son absolutas y totales, desde los camarines hasta el sistema de luz y sonido, estamos a la altura de cualquier teatro de Salta”, explica Ana María. La administradora de la sala dijo que los grupo que quieren actuar allí solo “tienen que presentar su proyecto y la solicitud de fecha. No hacemos ningún juicio de valor sobre el trabajo, solo exigimos formalismo”, advierte la multipremiada actriz. “Tengo recuerdos de los más bonitos y de los más tristes de estos quince años del Salón Auditórium. Por ejemplo, ya habían pasado varios meses, no sé el primer año, y teníamos dos, tres, cinco personas en el público, en una sala que era un galpón enorme, con 340 asientos y venían cuatro personas. Dábamos la función y al terminar, no habiendo podido aumentar la cantidad de público, me sentaba a la orilla del escenario a llorar... Después de moquear me secaba, cerraba y volvíamos a laburar al día siguiente, a insistir. Así llegamos a estos 15 años de recuerdos hermosos. Son muchos, porque son parte de la satisfacción de ver el crecimiento de la sala, de ponerle motorización al telón, de crear el Premio Victoria, el ver que los compañeros de otros teatros apoyan la sala y estrenan aquí sus obras... La satisfacción es tanta que me cuesta señalar un solo recuerdo”, dice Ana María. “Para adelante le pegaremos como podamos. Yo soy una persona grande y tengo que seguir hasta donde me dé el físico. Mi intención es hacerlo y mejorar la programación cada vez, actualizar los equipos, no sé... Lo que vaya haciendo falta. Pero digamos que la expectativa es seguir trabajando mejor. Y el camino... será Dios el que lo marque. Hay un refrán que dice que el hombre propone y Dios dispone. Veremos...”.

Actriz y poeta de pura cepa

Ana María Parodi (1950) es actriz y poeta. Ganó el Tercer Premio Nacional de Poesía con “Llora mi sueño América” (1984), produjo y protagonizó obras como “Eva y la Muerte”, “Oh, Sara” y el recital poético dramatizado “Lo Mejor de Amor”, entre otras actividades.