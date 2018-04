Concierto de canzonettas italianas de Carlos Yudi Machur

El próximo 20 de abril, a las 21, en la Sociedad Italiana (Zuviría 380), habrá un concierto de canzonettas italianas con tres intérpretes: Carlos Yudi Machur y los invitados Carlos David Arce y Ana Carolina Beltrán. Al piano los acompañará Nicolás Peralta.

Ana Carolina Beltrán es alumna del taller de canto de la Escuela Superior de Música José Lo Giúdice. Su registro es de contralto, pero soñaba con el bel canto antes de conocer acerca de especificaciones técnicas. Juan Vito Maltese, su abuelo materno, cantaba canzonetta italiana y tocaba la mandolina, y eso que algunos atribuyen a la herencia y otros al destino que ya bullía en sus venas. “La ópera siempre estuvo cerca de mí por una cuestión familiar. Me pasaba el día mirando óperas. Lo primero que quise en mi vida fue cantar y me estoy formando. Apropiarse de las técnicas se logra con mucho entrenamiento y seriedad. El estudio es riguroso porque se trata de música académica”, señaló. Su maestro, Carlos Yudi Machur, está dedicado al estudio del canto lírico hace 20 años. Él es barítono y opina que en Salta el público está desacostumbrado a los eventos de ópera, por ello se debe apuntar a educar para el disfrute reflexivo del género. “Esta propuesta que estamos haciendo es una posibilidad para quienes no están instruidos o tienen el oído desacostumbrado a la ópera”, definió. Así el canto se acompaña de instrucciones acerca de la ópera, qué significa una canzonetta y la traducción del italiano al español de las letras, además del contexto en que surgió y el argumento propuesto. “Queremos que la gente esté preparada, pueda entender mejor y gustarle más, buscamos que la pueda apreciar desde otro ángulo”, concluyó.