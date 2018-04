VIDEO: Brutal golpiza policial contra un joven que había sido detenido tras un robo

El caso conmociona a todo Neunquén. Sucedió el 8 de marzo, día en que Facundo Agüero recibió una terrible paliza por parte de tres policías, y a partir de ahí pelea por su vida. El joven de 22 años fue capturado por la policía cuando intentaba escapar de un robo y una vez reducido fue molido al golpes.

Eso había contado su mamá a los medios de comunicación y ahora su denuncia se sustenta con el video de las cámaras de seguridad del edificio al que Facundo entró para robar.

Según se ve, tres policías lo reducen y una vez en el piso empiezan a pegarle patadas en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. Incluso, en las imágenes también se ve cómo un equipo médico lo reanima tras permanecer muerto durante siete minutos.

Las imágenes desmienten la versión de los efectivos que participaron del operativo quienes habían dicho que el joven se había caído de un paredón al intentar escapar y que eso había provocado las heridas.

“Cuando entré a la sala donde estaba me doy cuenta enseguida de que no había sido una caída como decían. Era un horror, todo golpeado, con moretones de los pies a la cabeza y totalmente lastimado”, aseguró la mamá de Facuando a los medios.

El abogado además aseguró que van a pedir que los policías sean acusados de lesiones gravísimas, privación ilegítima de la libertad y robo, “porque todavía no aparecen ni las zapatillas ni el celular de Facundo”. Por estas horas la familia aguarda un milagro para que el joven continúe con vida. Los siete minutos que estuvo muerto tras la golpiza afectaron su cerebro y hoy pelea por su vida.

La familia en las últimas horas decidió publicar fotos de cómo se encuentra Facundo en estos momentos.