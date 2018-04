"El retiro voluntario es hambre para mañana"

El decreto que oficializó el presidente Macri, que establece un plan de retiros voluntarios para achicar la planta del Estado, fue rechazado ampliamente por los sindicatos estatales. La Provincia ya anticipó que se adherirá a este sistema, por lo que el tema movió el avispero entre los sindicalistas.

Juan Arroyo, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el gremio que más empleados estatales nuclea, fue contundente.

"Sin dudas, no estamos a favor del retiro voluntario", expresó y agregó que el dinero que puedan recibir los empleados al aceptar esta propuesta "es pan para hoy, hambre para mañana".

A nivel nacional, el Gobierno ofrece pagos mensuales por 36 meses. Este mes se definirá qué puntos fija Salta para instrumentar el sistema en el Grand Bourg.

"No estamos a favor pero es voluntad de cualquier trabajador, si me piden un consejo les digo que hay que seguir trabajando. Se retiran diez y no van a poner más trabajadores, eso implica un retroceso al trabajo de los demás ya que van a tener que hacer el de los que se fueron", remarcó el titular de ATE.

Desde ATE aseguraron que por el momento no hay trabajadores interesados en el retiro voluntario ni personas que se hayan acercado al gremio a consultar de qué se trata.

"Hay que asesorarlos. Uno puede tener la plata o un buen dinero pero si no lo invertís bien, es muy difícil. Hay que poner plata en algo que produzca dinero porque, lamentablemente, la situación no es la mejor, la gente no compra, los negocios están cerrando", analizó Arroyo.

Esta medida se sumará a otras acciones que apuntan a reducir el déficit fiscal. En Salta ya notificaron a unos 1.700 agentes estatales para que se jubilen, ya que cumplieron con la edad estipulada, 60 años para mujeres y 65 para hombres. Ahora con los retiros voluntarios esperan reducir el gasto destinado a la masa salarial de los estatales.

Arroyo comentó que no es "amigo" de los retiros voluntarios porque ya se intentó hacer en otros momentos.

"Todavía no lo analizamos profundamente al decreto. Se hizo en los 90 y hay compañeros que están en la calle y no han podido sostenerse. Es lo mismo que se hizo con YPF, se les dio una bolsa de plata y ahora son piqueteros o viven pidiendo subsidios", expresó.

"El dinero se acababa rápidamente, te comprás un auto lindo y cuando te acordás, no tenes nada. No es bueno tener tanto dinero si no sabés invertirlo", enfatizó el dirigente gremial. "Esto es para achicar el Estado", insistió Arroyo, quien criticó al Gobierno nacional por la idea de que los trabajadores del Estado contribuyen al elevado gasto público.

"Nos echaron la culpa del crecimiento del déficit fiscal pero el Estado funciona gracias a los trabajadores que realmente enaltecen cualquier gestión de cualquier gobierno. Esto nos va a llevar a trabajar mucho más de lo que ya se trabaja. Hay reparticiones donde se trabaja de lunes a lunes porque no hay más gente para sostener los turnos", afirmó.

Reparticiones

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) es una de las reparticiones más importantes. Este ente descentralizado de la administración pública está incluido dentro del decreto que firmó el presidente. Los empleados de este organismo podrán sumarse al retiro voluntario.

Arturo Gallo, delegado gremial de Apops, piensa que no va a haber un alto acatamiento a esa medida. "Hoy en día, los trabajadores buscan una estabilidad laboral, porque no hay cómo volver a insertarte en la calle. No veo que vaya a tener una gran aceptación".

"En Apops tenemos que tener una charla porque son decisiones muy personales del empleado para ver si acepta o no", remarcó el delegado.

Aclaró que dentro del organismo estatal los empleados que están con la edad jubilatoria se están jubilando. "No tenemos gente que tenga edad jubilatoria pasada en edad dentro de la administración. Por ejemplo, en la delegación de la calle Pellegrini desde su creación hace cinco años ya se jubilaron 14 y no se cubrieron esas vacantes. Se jubilan en tiempo en forma, salvo algunas mujeres que quieren extender su trabajo hasta los 65 años", expresó Gallo.

Al igual que Juan Arrollo, el gremialista realizó la misma comparación que con YPF. "Para mi esto es lo mismo que pasó con YPF cuando ofrecieron el retiro voluntario y, ¿dónde se insertó esa gente?", preguntó. Y agregó: "Creen que el buen funcionamiento de la economía del Estado es el recorte del personal. Somos 300 personas para atender a toda las personas de Salta, ¿vos te pensás que estamos en exceso?", apuntó.

Qué establece el plan de retiros voluntarios del Gobierno

El Presidente oficializó el decreto y existen tres categorías preestablecidas.

El plan de retiros voluntarios a nivel nacional apunta a tres grupos, según el decreto 263/2018.

La primera de las categorías incluye a los estatales con 65 años o más que no cuenten con los años de servicio necesarios para obtener la jubilación ordinaria. Estos empleados accederán al pago de 24 cuotas no remunerativas mensuales, iguales y consecutivas.

En la segunda categoría se encuadra a los agentes de entre 60 y 65 año, quienes podrán acceder a una suma no remunerativa de hasta 36 cuotas mensuales.

En la tercera franja se incluye a los trabajadores de hasta 60 años que acrediten una prestación de servicios de dos o más años en entidades y jurisdicciones comprendidas en el artículo octavo, inciso a, de la ley N° 24.156. Ese punto de la legislación menciona a los estatales de “la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social”.

Estos agentes podrán cobrar una suma no remunerativa al finalizar su relación de empleo conforme la antigüedad que registren.

Excepciones

El decreto enumera once excepciones. El plan de retiros no rige para personal de las Fuerzas Armadas; cuerpos de seguridad y policiales; de la AFIP; empleados de cargo docente, profesionales de la salud, del Servicio Exterior de la Nación o personal científico técnico; los procesados por delito en perjuicio de la administración pública nacional; los sometidos a sumario administrativo; quienes tuvieran pendiente de ejecución alguna medida disciplinaria que pueda constituir una causal de cesantía o exoneración.

Tampoco pueden acceder aquellos que hayan iniciado reclamo administrativo o acciones judiciales o aquellos que hayan acordado la jubilación o iniciado el trámite; los que hayan renunciado y tengan pendiente la aceptación de la dimisión, y los que estén en situación de disponibilidad.