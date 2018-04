Intiman a la comuna a que intervenga en el mercado

La sentencia fue dictada el pasado 9 de febrero y el 16 del mismo mes salieron las notificaciones para cada uno de los puesteros. En las mismas se condenó a los comerciantes y al estado municipal. A los primeros se los multó porque les faltaba documentación para regularizar sus situaciones.

"Solo una puestera vino a verme, una que no pertenece a ninguna de las cooperativas. Y ya se le armó el expediente para evitar la clausura del local. Al resto se los multó a todos", detalló la jueza municipal de Faltas de Orán, Natalia Herrera Toro, al explicar la situación en la que se encuentra actualmente el mercado de abasto.

Tres mil pesos por puesto

La magistrada explicó, además, que "la multa ascendió a los 3 mil pesos por puesto y fue pagada por la mayoría de los puesteros. No buscamos perseguir a los puesteros ni tenemos afán recaudatorio. Solo queremos que se avengan a regularizar su situación, que es la forma de dignificar su trabajo".

"De un total de 400 puestos, 307 personas consintieron regularizar su situación, lo que abarca habilitar su libreta sanitaria, colocar matafuegos, pagar el piso e inscribirse en la AFIP. Así pueden acceder a la habilitación provisoria", explicó la jueza.

Y advirtió: "Los puesteros son personas que tratan de ganarse el pan cada día, pero estoy tratando de regularizar una situación que pone en riesgo a los que trabajan y también a los que van a comprar al abasto".

Todos intimados

En cuanto a la sentencia contra la Municipalidad, explicó: "Intimé a Bromatología, que tiene el poder de policía en este caso, para que confeccione un padrón actualizado de los puesteros. Los comerciantes debían pasar por esa oficina para inscribirse retirar la solicitud de habilitación provisoria y asistir a un curso sobre manipulación higiénica de comida".

En cuanto a Gobierno, la jueza de Faltas ordenó que controle las actividades comerciales dentro del mercado, para que empiecen a tributar todos.

Por su parte, Obras Públicas debe supervisar los puestos y otorgar las habilitaciones, además de inspeccionar obras, asesorando a los puesteros sobre las normas vigentes en cuanto a construcción", dijo.

Además, la magistrada explicó que la Obras Públicas debe proponer planes de obras de ejecución inmediata, lo cual no tiene una fecha límite. "Porque al ser una obra de gran envergadura llevará su tiempo y hay que contemplar los costos", reconoció Herrera Toro.

Una orden contra el Estado

Esta orden es para el Estado municipal "porque ningún puestero tiene la capacidad económica para reestructurar el mercado de abasto y debe encararla la comuna", dijo.

Herrera Toro también hizo referencia a una reunión realizada en el Deliberante, donde informó a los ediles sobre la sentencia, en presencia de los funcionarios de las secretarías comunales sentenciadas.

En tal oportunidad "el arquitecto de Obras Públicas informó que los planos del futuro mercado ya están confeccionados. Desde Bromatología aseguraron que ya se confeccionó el croquis de redistribución de puestos, porque mientras se realicen los arreglos los comerciantes deben seguir trabajando. Pero Ambiente no pudo cumplir con su trabajo de efectuar una limpieza general, porque los puesteros corrieron a los inspectores con amenazas".

El cumplimiento de esta sentencia depende de la intervención de los otros organismos del Ejecutivo como el Legislativo, que ya están empapados del tema. "La sentencia está dictada y ahora hay que trabajar para que se cumpla", sostuvo Herrera, insistiendo en que "necesitamos que los puesteros nos dejen avanzar con las obras y que la Municipalidad comience a intervenir fuertemente en el predio", concluyó.

Rehacerlo a nuevo

Una comisión municipal recorrió el predio para verificar las condiciones actuales y preparar un proyecto de las obras que son necesarias.

“El mercado tiene una historia no muy agradable y ahora tendrá que cambiar su cara gracias a esta sentencia firme del Juzgado de Faltas. No puede seguir funcionando en este estado. No va a ser sencillo ni se logrará mejorar todo lo que hace falta a corto plazo, pero vamos a tomar el tema con seriedad y determinación”, sostuvo el secretario de Gobierno, Javier Tártalo.

“Los ingenieros y arquitectos de la Municipalidad harán una propuesta sobre cómo reacomodar sectores, según la actividad”, anticipó.

Las grandes prioridades

* Recambio completo de la conexión eléctrica.

* Despejar los lugares donde circula la gente.

* Redistribuir la ubicación y agrupar los puestos de acuerdo a la actividad que desarrollan.

* No se permitirán actividades de compra - venta en la plaza. A estos comerciantes se los ubicará en el mercado.

* Se optimizarán los espacios y no se permitirá que funcionen depósitos como ocurre actualmente.

* Los puesteros deberán tener cada uno un contrato con la Municipalidad, según el local que ocupen, la actividad que desarrollen y el espacio que utilicen.