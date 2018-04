Luis Di Stéfano estuvo con el hijo de Chespirito

El "Chavo del 8 argentino" es salteño. Y para colmo ahora recibió el reconocimiento del hijo del mismísimo Chespirito.

Luis Di Stéfano, el salteño que recorre los hospitales del país disfrazado del Chavo del 8, se encontró el miércoles a la noche con Roberto Gómez Fernández.

El mexicano recibió al salteño en el hall de un hotel en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a modo de una vieja cuenta pendiente.

Gómez Fernández es el hijo de Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, y además es el heredero de todos los derechos de autor de su papá

"Estoy muy agradecido de Luis, que hace esta labor enfundado como el Chavo o el Chapulín. Y yo le pido a la gente que lo sigan porque su labor sirve a la gente. Entonces sigan a Luis, a Gonzalo y a su equipo", dijo el hijo de Chespirito en un video que mandó el salteño para El Tribuno.

Luis contó además que "el contacto comenzó el año pasado con su esposa, Kris Padilla. Hace poco ella me contó que venía para Buenos Aires y que me quería conocer y saludar".

Dijo que la mujer lo vio a través de un informe del programa televisivo de Jorge Pizarro, en Canal 9.

"Unos amigos suyos le mandaron el video y ahí Kris y Roberto deciden conocerme", contó Luis.

"Cuando los ví me puse a llorar como un niño, fue muy emotivo y no podía para las lágrimas. Me dijeron que es el mejor homenaje que le pueden hacer a Chespirito. El hijo me dijo que es un orgullo que el mejor recuerdo que tengan de su padre es llevando alegría a los niños enfermos de todos los hospitales del país", dijo el salteño.

Contó que lo llenaron de regalos. Le dieron agendas, remeras, gorras y otras cosas.

Luis contó que fue a la cita junto a "Kiko", el entrañable personaje que encarna Gustavo González, un mendocino que se le asoció en los caminos de la vida solidaria.

"Nos dio el aval de seguir con esta tarea y me nombró como el Chavo del 8 argentino y tener ese aval y reconocimiento es fundamental para que sigamos con nuestra tarea solidaria", dijo Luis.

Es que la historia de Luis se remonta al menos 10 años atrás cuando comenzó a llevar alegría disfrazado del Chavo del 8 por los hospitales de Salta y a organizar movidas solidarias para las causas más difíciles.

"Yo soy un chango de Castañares. No tengo otra que agradecer a El Tribuno que siempre me apoyó en todo, especialmente cuando nos metimos en esto de llevar a Maxi a conocer a Tinelli. Nosotros llevamos nuestra solidaridad con mucho orgullo y respeto al personaje. Es una felicidad muy grande que el hijo de Chespirito nos apoye y nos avale", concluyó Di Stéfano.

Los proyectos del Chapulín

Un cómic del “Chapulín Colorado” y restaurantes temáticos con los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños, continuarán este año el legado del llamado “Chespirito”.

El cómic, señala Roberto Gómez Fernández, tendrá aventuras inéditas para el héroe del corazón amarillo, las cuales se verán en un mundo moderno que incluirá aditamentos como gadgets y el uso de las redes sociales.

Y los restaurantes, pensados para un ambiente familiar, tendrán, entre otras cosas, un menú y decoración alusiva al personaje.

‘Es un año importante para nosotros”, dice Gómez Fernández quien habla del plan de Grupo Chespirito; entre estos el cómic, un filme y restaurantes con este héroe de México. Televisa ya no lo maneja pero no hubo ruptura con esta empresa.