“En el nuevo libro que presento, hasta el Diablito del Cabildo está reflejado”

El salteño, que promedia los 40 años, lleva más de la mitad de su vida dedicado al oficio poético. En 1996 editó “La soberbia del monje”, once años después “Heredarás la tierra” –de 2007- y una década más tarde Camerata Carioca, que lo trae a su pago. Por supuesto, en medio hubo otros libros, incluida la recopilación “Las visitas de siempre” –de 2014- . Aldazábal es un poeta que trabaja la palabra con intensidad. Tal vez por eso, es uno de los autores más respetados de su generación. Antes de encontrarse con colegas y amantes de la poesía, el responsable de la editorial El Suri Porfiado, dialogó con El Tribuno.

El libro que desembarcará formalmente en Salta esta noche, tiene ya un recorrido internacional con ediciones en México y España ¿qué le ha aportado al libro y sus lecturas este tránsito por fuera de las fronteras nacionales?

Bueno, es un libro que nació desterritorializado, y su itinerario de ediciones pasa por esa zona: un libro que se gestó en Brasil, que se publicó por primera vez en México, y que en su edición argentina, la que se va a presentar hoy, a las 20, en la Biblioteca Provincial, vuelve a su origen gracias a la traducción del poeta brasileño Manoel Herzog. Aunque también es volver a su origen presentarlo en Salta: de algún modo Salta, diablito del cabildo incluido, también está presente en estos poemas.

¿Qué significado tiene, como salteño, presentar esta nueva producción en la provincia que te vio nacer y dar tus primeros pasos como escritor?

Significa la alegría del reencuentro con los amigos y con la familia. Siempre es grato presentar un libro aquí, porque hay una mirada honesta sobre lo que se produce, y al mismo tiempo una contención generosa.

¿Qué particularidades tendrá la reunión y qué encontrará allí la gente que asista?

Voy a estar acompañado por tres queridos amigos, Carlos Müller (quien justamente el viernes siguiente estará presentando, en el mismo lugar, su novela La imaginaria, 20 años después de la edición original), Eduardo Atilio Romano y Fabiola Rinaudo. Fabiola hace mucho tiempo que no vive en el país, está como auto exiliada en los Estados Unidos, y Eduardo vivió una experiencia similar en Barcelona. Me parece que los tres pueden dar opiniones interesantes, desde esa experiencia de desterritorialización (por ejemplo, en la poética de Carlos también aparece una mirada antropológica, donde el viaje y la música son protagonistas). A todo esto hay que agregar la intervención musical de un salteño apasionado por las sonoridades del Brasil, Adrián Liendro, profesor de la Escuela de Música de la Provincia, quién estará acompañando la lectura de los textos desde ese saber, saber que en Salta ya tenía un antecedente notable con el maestro Oscar Echazú.

Camerata Carioca plantea un itinerario por diferentes barrios de Río de Janeiro, ¿qué te motivó a escribir al respecto? ¿creés que aquí se identificarán con tu voz de salteño en el extranjero?

El libro surgió de un viaje que hice en el 2005 a Río de Janeiro. Estaba en esa hermosa ciudad con ganas de escuchar música brasileña, pero la que apareció primero fue la música de cámara. Río es una ciudad donde su poeta mayor se ha convertido en una estatua que mira el mar. Era necesario pensar, como salteño, en nuestros poetas y en nuestras estatuas (aunque por entonces no estaba, por ejemplo, la estatua del Cuchi en la Plaza 9 de julio, que tanto me hace pensar en la de Drummond en Copacabana). Y a eso se agregó un descubrimiento fortuito que fue vital para pensar el libro: un poemario de ese mismo poeta, que es una estatua, con una nota al margen en la que alguien escribía: "¿Es esto lo que siente un poeta?"

Hablando de grandes poetas, el libro se presentará en sala Walter Adet, un poeta destacadísimo de Salta ¿su obra ha influido en tu producción, qué otros poetas provinciales han signado tu estilo?

No tuve la suerte de conocerlo en persona, murió cuando yo era chico. Pero por supuesto que lo he leído con la admiración que merece: es una de nuestras grandes voces. Seguramente me ha influido a través de esa lectura, aunque no sea consciente de los alcances de esa influencia. En realidad, no tengo ganas de teorizar sobre la influencia y sus angustias, pero ya que me preguntás por los maestros no quiero dejar de recordar la última presentación de un libro de poemas que hice en esta misma Biblioteca, aunque cuando funcionaba en la calle Caseros. Aquel libro se llamó Por qué queremos ser Quevedo, y tuvo dos presentadores de lujo, Raúl Aráoz Anzoátegui, poeta de la generación de Manuel Castilla, y Carlos Hugo Aparicio, perteneciente a la misma generación que Walter Adet. Eso habla de la generosidad de los poetas de Salta, y de un aliento inclaudicable hacia las nuevas generaciones. Ojalá ese ejemplo no desaparezca.

En otro orden de cosas, y como responsable de una editorial: muchas veces la poesía no canónica no llega a las provincias, o apenas lo hace a sus capitales ¿cuál es tu opinión respecto de la distribución, que muchas veces impide el contacto de los libros con sus lectores?

La dificultad de la distribución afecta a la poesía canónica y no canónica, porque no hay un interés real de las librerías (salvo contadas excepciones) por vender poesía. Es el problema de la oferta (siempre demasiada) y la demanda (siempre escasa) que nunca ha dejado de ser ajeno al género, al menos desde finales del siglo XX a esta parte. Por suerte hoy las nuevas tecnologías (libros digitales, librerías virtuales) pueden ser una solución para que la buena poesía (canónica o no) llegue a sus lectores.

¿Estás trabajando ya en otro poemario, podés adelantar algo al respecto?

Sí, tengo dos inéditos. Uno que creo que ya está cerrado, y otro al que le faltan algunos retoques. Urgencia por editarlos no tengo, así que mucho más no voy a adelantar, porque no sé qué destino tendrán, si sobrevivirán a nuevas correcciones, o si llegarán a alguna edición. Ya me pasó alguna vez con un libro inédito, con el que había ganado un premio en un concurso: años después, de ese grupo de poemas que en su momento pensé como libro, solo sobrevivieron algunos. El veredicto final siempre lo tiene el tiempo, y es mejor no arruinar las sorpresas.