Triaca convocará a los directivos de Carrefour y el gremio se declaró en "estado de alerta nacional"

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, confirmó hoy que la semana próxima convocará a los directivos de la cadena de supermercados Carrefour y a los representantes del sindicato de comercio a una audiencia para "buscar consensos" en el "cuidado de los derechos de los trabajadores", luego de que la firma internacional presentara ayer un procedimiento preventivo de crisis (PPC) ante esa cartera. Paralelamente, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), que nuclea a un millón de trabajadores en todo el país, decretó hoy el "estado de alerta nacional" ante la decisión, a la que calificó como "una medida inconsulta e irrazonable".

En un comunicado que lleva la firma del titular del gremio, Armando Cavalieri, y del secretario de prensa, Angel Martìnez, la Federación advirtió que adoptará "todas las medidas administrativas y judiciales necesarias en defensa de los trabajadores".

Más temprano, el subsecretario de Asuntos Internacionales de la Faecys, Mario Amado, había advertido que 2.700 trabajadores pueden perder su empleo por "desmanejos de la anterior gestión" en la compañía.

"Se pueden perder 2.700 puestos de trabajo en todo el país, además de reducirse el 20 por ciento del salario de los que quedan y del cierre de 11 sucursales que se produjo en los últimos años", precisó el dirigente al ser consultado por radio La Red.

Ayer, la cadena Carrefour presentó un procedimiento preventivo de crisis (PPCE) ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, paso previo a la ejecución de despidos o suspensiones, tras tres años de balances negativos, según indicó la empresa.

Esta decisión se produce luego de que, en los últimos días de marzo, trabajadores de la sucursal Paternal -de la que Amado es delegado- tomaron el supermercado ubicado en Warnes al 2700, en respuesta a versiones sobre la posibilidad de que la cadena francesa cerrara esa sucursal.

Acusaciones contra el CEO por desmanejos

La situación a la que se llegó, según Amado, "no sólo es por la crisis económica mundial y local" en la compañía "sino que también hay que ver quiénes fueron los culpables porque no podemos pagar el desmanejo del CEO anterior", en referencia a Daniel Fernández, quien, tras su alejamiento, fue reemplazado por el francés Rami Baitieh.

"Los trabajadores ya hicimos el ajuste porque Carrefour hace seis años tenía 21.000 empleados, después se abrieron 300 bocas de Carrefour Express, se absorbió el supermercado Equi y ahora, seis años después, somos 19.000 empleados", resumió el dirigente.

"No desconocemos la realidad de la compañía, pero no podemos permitir el cierre de un hipermercado donde, como mínimo, quedan en la calle de 300 a 400 empleados que trabajan de manera directa e indirecta", alertó.

La convocatoria de Trabajo

Tras la presentación por parte de Carrefour del procedimiento preventivo de crisis, el ministro Jorge Triaca señaló: "Vamos a convocar la semana que viene a una audiencia donde participan la empresa y el sindicato para analizar las manifestaciones de las partes. Se buscará encontrar consensos en el camino que tienen que transitar, donde se cuiden los derechos de los trabajadores".

Con respecto al PPC, Triaca agregó que es un procedimiento que "sucede con habitualidad" dado que es "un instrumento que tiene la legislación laboral, que muchas veces a través del diálogo permite encontrar soluciones circunstanciales o coyunturales".

Puntualmente, aclaró que la presentación fue efectuada "por 2.000 trabajadores", y que afecta a "las grandes superficies y no a los pequeños locales". Agregó que en el rubro de supermercados, "en los últimos años ha caído este sector pero ha crecido el comercio en otras vías".

Cambios tecnológicos y transformación productiva

"A partir del impacto en los cambios tecnológicos, como las cadenas de comercialización digital, muchas empresas están en una situación donde tienen que analizar cómo transformar la compañía pero también cómo brindarle a sus trabajadores oportunidades a través de la capacitación, de la formación profesional y encontrar nuevas líneas de producción", sostuvo el ministro de Trabajo.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Foto: Archivo.

Agregó que en la actualidad, "un trabajador va a entrar en muchos procesos de su vida laboral a tener que capacitarse para actualizarse porque los cambios tecnológicos, la digitalización, hace que muchos procesos productivos requieran de nuevas capacitaciones y eso es parte de lo que viene en el ámbito del trabajo".

Triaca contó que el Gobierno nacional convocó a "todo el sector comercial a partir de esta semana para coordinar una mesa donde todos los sectores del comercio, sumados los sindicatos, las provincias y los municipios, de qué manera sostener la actividad comercial, adecuarla a los nuevos tiempos y a los cambios tecnológicos y sacar oportunidad de ello".

En las mesas de reunión -agregó- participan también el Ministerio de Producción, el de Trabajo, la AFIP, y la Jefatura de Gabinete.

"Hay mucho que trabajar, y si lo hacemos consensuadamente, con madurez y con franqueza; tenemos que mirar de qué manera podemos sostener la actividad comercial, adecuarla a los nuevos tiempos y a los cambios tecnológicos y sacar oportunidad de ello", finalizó Triaca.