El Jockey recibe a Old Christians por el Nacional de Clubes B

El rugby vivirá otra jornada cargada de actividad en diferentes niveles. En nuestra ciudad, el Jockey Club recibirá a Old Christians de Uruguay, por la quinta fecha del Nacional de Clubes B, mientras que Universitario RC se presentará en Mendoza frente a Banco RC, por el Torneo del Interior B. Ambos encuentros se jugarán desde las 15.30.

El albirrojo todavía no ha sumado triunfos en el Nacional B, matemáticamente tiene muy pocas chances de clasificar a los cuartos de final, pero se aferra al objetivo de brindarle a su público un triunfo. La fecha de la zona 3 se completará con el partido entre Los Tordos vs. CASI.

En tanto, la U se medirá contra Banco RC con la misión de defender el primer lugar de la zona 4 del Torneo del Interior B; además un triunfo le asegurará su clasificación a los cuartos de final.

También habrá actividad en el Súper Rugby, puesto que los Jaguares enfrentarán a Crusaders de Nueva Zelanda desde las 18.40 en el estadio de Vélez Sarsfield.