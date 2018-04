La villa tendrá a su goleador frente a Primavera, que tiene una duda

La única duda que mantenía Martín Martos para el encuentro de mañana frente a Villa Primavera quedó despejada.

Finalmente el delantero Matías Vicedo no figura en el boletín del Tribunal de Disciplina (se estimaba que había llegado a la quinta amarilla) y podrá decir presente frente al gallo por el partido de ida de las semifinales del Federal C.

De esta manera, el técnico, quien había realizado fútbol el jueves sin Vicedo en el once titular lo incluyó ayer en la última práctica.

Para recibir a Primavera, la villa formaría con: Mauricio Pegini; Patricio Luna, Ezequiel Carate, Facundo Girón y Rubén Villarreal; Emmanuel Cáceres, Martín Chiaraviglio, Leonardo Silveira y Federico Rojas; Matías Vicedo y Pablo González De Pauli. El plantel quedará concentrado hoy hasta mañana en el hotel de la Liga Salteña.

Cabe destacar que la venta de entrada para el partido entre San Antonio y Villa Primavera se venderán el día del encuentro y los precios son los siguientes para ambas parcialidades: popular $140; platea $180 y damas $90.

La villa se ubicará en la popular sur, mientras que los hinchas del gallo en la norte.

Una duda en el gallo

En Primavera tienen prácticamente todo listo para visitar mañana a San Antonio. La única duda del técnico Hugo “Cuchi” Rivero pasa por la defensa, más precisamente en la banda derecha. Jesús Lambertín o Nicolás Carega son los elegidos a ocupar un lugar en el primer equipo.

En principio el gallo formaría con: Angel Pedroso; Jesús Lambertín o Nicolás Carega, Alexis Reyes, Sergio Chávez y Carlos Garnica; Facundo Sánchez, Gustavo Barrionuevo, Jorge Pichotti y Diego Carabajal; Miguel Puntano y Fabricio Reyes.

Cabe destacar que Rodolfo Escalante y Juan Pablo Mamaní, deben cumplir con una fecha de suspención y recién estarán disponibles para la vuelta.

El equipo no concentrará y se juntarán directamente el domingo a almorzar antes del encuentro frente a San Antonio.