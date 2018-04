Andrés Ibarra: "Estimamos que adherirán al retiro voluntario entre 5 mil y 8 mil personas"

El ministro de Modernización Andrés Ibarra es uno de los de mayor confianza del presidente Mauricio Macri. Tanto es así que hasta se llegó a decir que podría ser el reemplazante de Daniel Angelici en la presidencia de Boca Juniors. Durante una visita a Jujuy, en la que firmó convenios de conectividad en La Quiaca, el funcionario concedió ayer una entrevista exclusiva a El Tribuno de Jujuy en la que tocó varios temas. Descartó que el plan de retiro voluntario tenga por objetivo realizar “despidos encubiertos”, señaló que no tiene una fecha para el tratamiento de la reforma política y aseguró que “no hay lugar para las personas que no vienen a trabajar”. Consultado sobre si seguía habiendo “ñoquis” en el Estado, respondió: “Como lo que se va incorporando es el presentismo y los sistemas de control, la lógica es que no”.

¿Cuántos empleados públicos estiman que optarán por el retiro voluntario que impulsa el Gobierno nacional?

Estimamos entre cinco mil y ocho mil personas aproximadamente, porque está aplicado en una parte de la administración pública nacional. Es una aplicación parcial.

Los gremios hablan de que el plan de retiro voluntario incluiría despidos encubiertos...

No, no, no, no. Esto es bien clarito, bien transparente y es voluntario. Está en la decisión de cada persona adherir. Hay mucha gente que está cerca de la edad jubilatoria y le puede convenir. Es estrictamente un retiro voluntario, esa es la definición.

¿Se esperan más despidos este año en el Estado?

En el Estado lo que hay es una organización por parte de cada ministerio que tiene que ver con el planeamiento de dotaciones, con lo cual la evolución de esas dotaciones es facultad de cada una de las áreas. Lo que buscamos es tener la mayor austeridad con el presentismo, con mucha capacitación y con cumplimiento de objetivos. Es un cambio de la cultura del trabajo orientado a que el Estado le dé servicios a la gente y por eso estamos introduciendo tecnologí

¿Sigue habiendo “ñoquis” en el Estado o no?

La verdad que es un tema para que cada área evalúe esta situación. Como lo que se va incorporando es el presentismo y los sistemas de control, la lógica es que no, porque aquel que no cumple no va a tener lugar en el Estado. El empleado tiene que cumplir con las reglas del juego porque el empleado público es un servidor público, entonces no hay lugar para aquellas personas que no vienen a trabajar o que no cumplen acabadamente con sus horarios y sus obligaciones.

¿Cuándo se va a tratar la reforma política?

No tengo una fecha para eso. Desde el ministerio, nosotros colaboraremos con la instrumentación de los planes de conectividad, con el plan de internet de escuelas rurales, estamos mejorando toda la calidad de banda ancha. Yo no tengo una fecha para ese tratamiento.

¿Hay chances de que en 2019 se vote con boleta electrónica o ya no hay tiempo?

No sé como evolucionará el tema político como para tratarlo. Lo que sí no tengo ninguna duda es que el sistema que nosotros teníamos es obsoleto y es un sistema que además promueve muchas malas prácticas. Tenemos que aprovechar todo lo que nos permite la tecnología con todos los resguardos del caso para mejorar los sistemas de votación. En un extremo está el voto electrónico completo, en otro está la boleta electrónica y está también la mejora en la conectividad con el envío de información a distancia a través de escaners en las escuelas. Hay muchas alternativas para mejorar la calidad de la votación y beneficiar con esto a la gente, que no tenga que estar horas y que después su voto no pueda ser cambiado. Vamos a hacer lo necesario para que mejoren las características de la votación a través de distintos instrumentos.

¿Cuál fue el motivo central de su visita a la provincia?

Vinimos hoy (por ayer) a Jujuy, donde firmamos un convenio muy importante con el gobernador que tiene que ver con la conectividad y las comunicaciones. Nada de lo que podamos hacer en materia de mejora del Estado y de mejores servicios para la gente se puede hacer sin comunicaciones y por supuesto esto también es fundamental para la educación, para la salud. Aquí estamos desarrollando un plan federal de internet conectando a 83 localidades que van a significar 600 mil habitantes haciendo en la ruta 40 un despliegue de alrededor de 19 municipios que no tenían conectividad ni comunicaciones. Vamos a hacer un despliegue importante en la ruta 40 de la telefonía móvil. También inauguramos un curso importantísimo de la Unju para analistas programadores con más de 300 jóvenes que necesitan de esa conectividad. Además, inauguramos con el gobernador un punto digital que da formación a adultos mayores y a gente que no tenía conocimientos básicos de internet. Lo que estamos haciendo es desarrollando todos estos instrumentos para que la Argentina entre al siglo XXI con un plan de comunicaciones que la sitúe en un lugar