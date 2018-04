La Sinfónica graba para una serie animada junto a Salta Lírica

Nora Figueroa

Por estos días la Orquesta Sinfónica (OSS) se encuentra grabando junto Salta Lírica y al Coro del Instituto de Música y Danza (IMD) la música para una serie animada que lleva el nombre de “Las aventuras de Tamino y Papageno” y está basada en la obra de Mozart “La flauta mágica”.

Bajo la dirección Luciano Garay, quien es además director del Departamento Vocal y Coral de la Provincia y director artístico de Salta Lírica, parte de la OSS pone la música para el proyecto que fue seleccionado por el Instituto Nacional de Cinematografía Argentino (Incaa) para su realización.

“Junto con el Birque, que es una compañía audiovisual, presentamos el proyecto en el Incaa y resultamos ganadores, para presentar el teaser de la animación”, comentó Garay.

Se trata de una serie de dibujos animados basada en la ópera “La flauta mágica”, de Mozart, que en este caso fue adaptada para niños y traducida al castellano, en ella las voces de los personajes serán cantantes de gran trayectoria y cantantes de Salta Lírica, la animación estará a cargo de El Birque Animaciones, que es una productora de Córdoba especialista en la materia y de la grabación es responsable Roberto Aramburu, quien viene a Salta desde Mar del Plata con todo su equipo de ingeniería de sonido para esta ocasión.

“Nos pusimos la vara muy alta así que esperamos estar a la altura de las circunstancias. Es un gran desafío porque no pasa habitualmente en producciones audiovisuales que la música sea tan importante como lo visual”, señaló el director.

Y como el nivel es de primera participará de la grabación Laura Rizzo, quien es para Garay la mejor en interpretar a “La reina de la noche” uno de los personajes de la obra de Mozart. Ella es una soprano cordobesa y, es una de las cantantes líricas argentinas de mayor trayectoria y reconocimiento además de ser solista del Teatro Colón.

Proyección internacional

Luciano Garay -quien no solo dirige, sino que además canta en la ópera y es el impulsor del proyecto- comentó que esperan tener una proyección internacional, “lo que nos va a permitir mostrar la orquesta y el trabajo en todo el mundo”.

El trabajo que realizan recién comienza y esperan poder venderlo no con fines comerciales, sino promocionales.

“Todavía falta la edición y que lo visual se termine de armar de acuerdo a la música que estamos grabando, es un largo trabajo que todavía no verá la luz”, puntualizó Garay.

Salta Lírica

Es una asociación civil sin fines de lucro que promueve la música lírica. Para ello, forma jóvenes artistas y desarrolla un espacio de excelencia en Salta para que la ópera pueda ser apreciada por todos.

Tiene como objetivo abrir manifestaciones culturales a toda la provincia en un sentido amplio; brindando accesibilidad a los espectáculos llevándolos al interior, y además pretenden formar y perfeccionar a los artistas que integran los elencos de los espectáculos, fomentando y cultivando el recurso humano de la provincia y del interior del país.

“Actualmente tenemos varios becarios y damos cursos, la idea es cubrir todas las materias y temas que comprenden al armado de una ópera. Por ahora estamos solamente haciendo cursos de canto y escena, pero la idea es un futuro, dar cursos de maquillaje de producción de escenografía y de vestuario”, indicó Garay.

Los cursos que brindan son gratuitos y dictados por profesionales de prestigio y trayectoria nacional e internacional, como los maestros Alejandra Malvino (mezzosoprano), Lizzie Waisse (reggiseur y práctica escénica) y el propio Garay (barítono) entre otros.

Los becarios de Salta Lírica son seleccionados por orden de mérito a través de una audición abierta al público, según sus antecedentes y después de una entrevista personal.