Mercedes Ninci denunció a Natacha Jaitt y mostró mensajes que llegaron a su celular

Mercedes Ninci estalló contra Natacha Jaitt y la denunció por calumnias e injurias. La gota que rebalsó el vaso fue la publicación del número de celular de la periodista, luego de que ésta hiciera lo mismo con los datos privados de la mediática.

Ambas se habían cruzado fuertemente al referirse a los abusos en las divisiones inferiores de Independiente, que destaparían una gran red de pedofilia.

El conflicto entre ellas explotó en “La Noche de Mirtha”, el sábado pasado. Allí, Natacha deslizó que Ninci, por su fuerte defensa a Gustavo Vera, a quien acusó de pedófilo, era “cómplice de la pedofilia”.

Luego llegó el escándalo con Jaitt en Tribunales, el miércoles pasado, de donde terminó huyendo y evitó ser interrogada.

Apenas trascendió la noticia, tanto Jorge Rial como Mercedes Ninci publicaron la declaración de Natacha, sin tapar sus datos privados como su DNI, dirección de su casa y número de teléfono.

La estocada de la morocha no se hizo esperar y publicó los números de celulares de los periodistas, e instó a sus seguidores a llamarlos. Rápidamente, muchos comenzaron a llamarlos y a mandarles mensajes de WhatsApp.

Horas después, Mercedes denunció que la habían “amenazado de muerte”.

Ayer, la periodista contó en su cuenta de Twitter que denunció a Natacha por calumnias e injurias. “Hoy denuncié a @NatachaJaitt . Este es la presentación. Juez Eduardo Carlos Fernández. Fiscal Anselmo Castelli”, escribió Ninci junto a las fotos del escrito presentado.

Más tarde, agregó: “Estoy en la Comisaria 9na denunciando a todos los que me enviaron mensajes por WhatsApp, grupos, admnistradores, llamados de todo tipo, uno por uno donde hubo amenazas y agresiones tras arenga de @NatachaJaitt”.

“Son miles de números, estoy denunciando a todos. Con ellos, nos veremos en Tribunales. A modo de ejemplo les envió algunas copias. Número que entra, se agrega a la denuncia. Fiscalía N 40 a cargo de Blas Matías Michenzi”, expuso junto a varias capturas de los mensajes donde, además, aparecen los números privados.

“Todas estas personas que me enviaron mensajes amedrantadores ya están siendo investigadas por la Justicia. A estas personas y grupos de WhatsApp denuncié hoy en la Justicia por amenazas y hostigamiento”, señaló en otro tuit junto a otras capturas.

“Sigue la lista. Voy uno por uno!! Si me amenazaste y no te viste, ya te vas a ver! Nos encontramos en Tribunales!”, cerró la periodista, con más capturas.