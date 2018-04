Hoyos: "El paro de los municipales es político"

Fermín Hoyos, secretario general de la departamental San Martín de ATE, por primera vez en sus mas de 20 años como dirigente gremial, adoptó una postura distinta que sus representados municipales de Aguaray al considerar que el paro que llevan adelante los trabajadores de esa comuna está motivado por cuestiones políticas.

"Tengo más de dos décadas defendiendo el interés de los trabajadores pero no soy ciego y si lo que piden se sale de la lógica voy a expresar mi total desacuerdo por más que por mayoría ellos decidan realizar medidas de fuerza", argumentó el siempre combativo Fermín Hoyos.

El dirigente gremial de ATE explicó que "los municipales de Aguaray debían decidir en asamblea si levantaban el paro o continuaban con la medida de fuerza que se inició el miércoles de la semana anterior. Como sucede en estos casos - precisó- la Dirección de Trabajo de la Provincia convocó a una conciliación obligatoria. Pero más allá de que mi rol es acompañar a los trabajadores y respetar lo que se decide en asamblea mi opinión es que el paro de los municipales de Aguaray no correspondía".

Los antecedentes

En ese sentido el dirigente norteño explicó que "en el año 2015 y una semana antes de dejar la intendencia y sin haber abonado los sueldos del mes de diciembre, el exintendente Juan Carlos Alcoba, actualmente presidente del Concejo Deliberante de Aguaray pasó a planta permanente a 11 obreros contratados y a la planta de contratados a 35 planilleros o trabajadores eventuales".

"Lo hizo con la intención de perjudicar a la administración del doctor Alfredo D"Arouiche porque si hubiera sido por beneficiar a los trabajadores la medida la hubiera tomado mucho antes", afirmó.

Hoyos recordó que "he peleado para que a los 11 se los mantenga en la planta permanente y para que a esos 35 trabajadores no se los despida y que en forma paulatina vayan mejorando su condición laboral porque en definitiva ellos no eran responsables de la maniobra política de Alcoba. Pero ahora Darouiche ofreció un incremento salarial de casi un 22 por ciento y son los mismos que trabajan políticamente para el exindentente Alcoba los que se oponen a aceptar un incremento que es aceptable".

La zona desfavorable

"Aguaray tiene un plus por zona desfavorable que no tienen otros municipios por tanto la propuesta era razonable pero no se aceptó por cuestiones políticas, de eso no tengo dudas" manifestó el sindicalista a El Tribuno.

Hoyos explicó que "recibimos una nueva propuesta de la intendencia que yo la haré conocer a los trabajadores en la asamblea. Espero realmente que se acepte porque como dirigente sindical debo ser razonable porque no se pueden pedir aumentos inalcanzables ni tensar el hilo innecesariamente, menos cuando a la vista de todos esto no tiene nada que ver con una lucha salarial, sino que es una cuestión política de algunos punteros que trabajan en el municipio y quedaron de la gestión anterior", manifestó Hoyos.