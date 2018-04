Arrestaron al hermano de Rocío Oliva, cuñado de Diego Maradona, por robar

Rocío Oliva se encuentra en Dubai disfrutando de su relación con Diego Armando Maradona y de las paradisiacas playas, las cuales exhibe constantemente en las redes sociales. Pero no todo es color de rosa para la actual pareja de el “Diez”, ya que en las últimas horas Gastón Sebastián Oliva el hermano de Rocío fue detenido luego de robarle a un hombre de 80 años en su casa, según fuentes oficiales.

El hermano de Rocío deberá comparecer ante la fiscal María Cecilia Revello, titular de la UFI Nº 1 de La Matanza, a cargo de la investigación y quien pidió su detención. Según fuentes del caso, Antonio Iacovantuno, un hombre de nacionalidad italiana, fue víctima del accionar de cuatro delincuentes, entre ellos el hermano de Rocío, bajo la modalidad del “cuento del tío” en Villa Madero, La Matanza.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en Boulogne Sur Mer 50. Tras el llamado al 911, el jubilado le reveló a las autoridades que los delincuentes se habían hecho pasar por empleados de una empresa de Gas para entrar a su casa. Los mismos ingresaron al hogar, redujeron a los familiares del hombre de 80 años y le robaron todos los ahorros a Iacovantuno, dándose a la fuga por los techos del vecindario.

A partir de los hechos que son de público conocimiento quiero aclarar lo siguiente... pic.twitter.com/Rlm8XQAoCa — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 6 de abril de 2018

Con la descripción, y tras un “breve rastrillaje” en la zona, el operativo policial detuvo al hermano de Rocío. Gastón, tiene 32 años -dos más que Rocío- y es medio hermano de la pareja de Maradona. Es hijo del papá de Oliva -fallecido en 2001 luego de un confuso episodio policial- y Alicia Mansilla. Gastón había saltado a la fama luego de un supuesto secuestro que vivió en 2012.

Según había relatado la propia Rocío Oliva, su hermano fue secuestrado a fines de 2012 por una banda de Fuerte Apache. El grupo de delincuentes le pidió 50 mil dólares para liberar a su hermano y fue ella misma, en persona, quien pagó el rescate para que lo liberaran de inmediato. “Cuando lo veo a mi hermano lo veo mal, todo golpeado, lleno de sangre”, había contado Rocío.

Y agregó: “Tenía una campera blanca, justo, todas manchas de sangre, las manos atadas. Ahí apenas lo vi le di la plata y me pidieron el celular, también. Se lo doy, y se van. Quizá no nos criamos juntos pero en ese momento que lo escuché así me puse mal y tuve miedo por él..

Por aquella época, Patricia -la tía de Rocío- había denunciado que Gastón y Rocío habían inventado el secuestro, algo que fue desmentido rápidamente por Mansilla (la madre de Gastón). “El secuestro yo lo viví, lamento no haber hecho una denuncia. A Gastón lo llevaron los médicos forenses, porque estaba lastimado y fueron a hacer declaraciones y estuvieron toda la noche en la comisaría”, había dicho Alicia. Algunos dicen que esos 50 mil dólares que puso Diego, habrían quedaron en manos de Rocío y su hermano Gastón.