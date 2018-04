En Central Norte, los socios pidieron una auditoría externa

En la asamblea general ordinaria el socio de Central Norte se hizo escuchar y aprobó la moción de una auditoría externa por sobre la moción de pasar a un cuarto intermedio para que el Órgano de Fiscalización evalúe la documentación.

Ahora habrá que esperar que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas determine mediante sorteo, cuál será el estudio contable que se encargará de auditar con la documentación presentada por la actual comisión directiva.

Los gastos para realizar la auditoria correrán por cuenta de los socios que la solicitaron .

La asamblea arrancó a las 9.30 con 115 socios en condiciones de tener voz y voto, y fue presidida por el Dr. Marcelo Arancibia.

El secretario de la institución, Martín Giaccio fue el encargado de leer el acta de asamblea anterior (primer punto del orden del día), también leyó la memoria y luego llegó el turno del presidente Héctor De Francesco de defender los balances correspondientes a los ejercicios de los períodos 2015/2016 y 2016/2017.

Tras varios intercambios de opiniones se leyeron los dictámenes del auditor y el dictamen del Organo de Fiscalización. Se mocionó primeramente un cuarto intermedio y para que los miembros del Órgano de Fiscalización puedan revisar con más tiempo los balances. Lo que no prosperó y otro socio hizo una segunda moción para que se haga una auditoría externa por profesionales. Se solicitó que quienes auditen sean designados por sorteo en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) y antes de votar se solicitó que digan quiénes iban a pagar dicha auditoría. Se ofrecieron cuatro socios, se votó y aprobaron la moción. Así se desarrolló la asamblea en el club cuervo y que constó en acta.

Ahora, el paso a seguir una vez que se realice la auditoría será llamar nuevamente a asamblea (30 días aproximadamente) para que los socios habilitados aprueben o no los balances de los periodos 2015/2016 y 2016/2017.

Hace mucho tiempo que en Central Norte no se realizaba una asamblea con tanta cantidad de socios y más allá de las diferencias o discusiones entre oficialistas y opositores, todo terminó en paz e incluso una vez finalizada la misma hubo diálogo entre ambas partes.

Más allá que se pasó a una auditoria externa, la actual comisión directiva se mostró satisfecha con la decisión del socio y confiada con los números reflejados en los balances que presentaron.

Central Norte dio otro paso más en su vida institucional y habrá que esperar hasta una nueva reunión para determinar si se aprueban o no los ba lances 2015/2016 y 2016/2017.