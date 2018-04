El duelo de villas anima las semis del Federal C

Se viene la primera semifinal de ida en el Federal C, los primeros noventa minutos de ciento ochenta que definirá que equipo capitalino llegará a la final por el ascenso.

San Antonio y Villa Primavera se medirán esta tarde, a las 17, en el estadio Martearena donde seguramente habrá un gran marco teniendo en cuenta la convocatoria de ambos clubes, una semifinal digna de una categoría superior.

El azulgrana, dirigido por Martín Martos, llegó a esta instancia tras eliminar sin problemas a Monterrico San Vicente al que derrotó en los dos encuentros. Para este encuentro tendrá dos bajas importantes para la estructura del equipo ya que Luis Velázquez se lesionó el encuentro pasado frente a los jujeños y no estará en la saga central, mientras que el otro ausente de “peso” es Mario Campos quien sufrió la rotura del tendón de aquiles y se perderá lo que resta del torneo. Pero la villa contará con su goleador Matías Vicedo quien ya sabe lo que significa marcarle a Primavera y seguramente buscará estar presente nuevamente en las redes esta tarde.

Por su parte, el gallo, que trabajó más de la cuenta para eliminar a Sportivo El Carril tendrá las ausencias de Rodolfo Escalante y su capitán Juan Pablo Mamaní. De todas maneras, el técnico Hugo “Cuchi” Rivero apuesta por el peso ofensivo que le aportan Miguel Puntano y Fabricio Reyes.

Durante la etapa clasificatoria se enfrentaron dos veces, en el debut San Antonio se impuso por 3 a 1 y en la revancha fue empate 0 a 0 en el Gigante del Norte. Esta vez la historia será distinta, en esta instancia no hay margen para el error y una desatención le puede costar la clasificación a cualquiera de los dos y seguramente la concentración jugará un rol fundamental en esta serie.

Cabe destacar que el ganador de esta llave se medirá en la final con el vencedor de la serie entre Graneros y Marapa, ambos de Tucumán.

Los equipos:

S. ANTONIO - PRIMAVERA

M. Pegini - A. Pedroso

P. Luna - J. Lambertín

E. Carate - A. Reyes

F. Girón - C. Garnica

R. Villarreal - S. Chávez

E. Cáceres - F. Sánchez

M. Chiaraviglio - G. Barrionuevo

F. Rojas - J. Pichoti

L. Silveira - D. Carabajal

M. Vicedo - F. Reyes

P. De Pauli - M. Puntano

DT: M. Martos - DT: H. Rivero

Estadio: Padre Martearena

Hora de inicio: 17

Árbitro: Gustavo Benítes