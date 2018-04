Gimnasia de Orán y River de Embarcación paralizan el norte

San Ramón de la Nueva Orán se convertirá en un verdadero infierno. Gimnasia y Tiro, uno de los equipos más populares y convocantes, enfrentará River de Embarcación, otro grande del norte, desde las 16.30, por la semifinal de ida del Federal C.

Los hinchas del lobo oranense seguramente coparán y teñirán su estadio de celeste y blanco, nadie querrá estar ausente en un día histórico que promete ser apasionante.

Gimnasia, bajo la conducción técnica de Miguel Cejas, llega con una importante dosis de confianza; el domingo pasado se metió en ésta instancia al vencer en casa a El Constructor (Jujuy) por 3 a 0, tras igualar en la ida (2-2).

El equipo del Mono Cejas demostró a lo largo del torneo ser muy fuerte de local, no conoce la derrota y logró sus mejores producciones.

El técnico de Gimnasia, satisfecho por el gran trabajo que se hizo el partido pasado, redoblará su apuesta y repetirá el once titular ante el tripero.

Por el lado de River de Embarcación, René Miranda realizará dos variantes por lesiones con respecto a la formación que logró el pase a semi en Jujuy, al eliminar a Fraile Pintado.

El técnico del tripero suplirá la baja de Gonzalo Juárez (lesionado) con Emiliano Cantero. Mientras que Wali López ingresará por Gastón Miranda.

En la otra semifinal de esta llave, Racing de la Quiaca enfrentará a Río Grande de la Mendieta, a las 16.

Los equipos:



GIMNASIA (O) RIVER (E)

M. Cabana J. Barroso

E. Juárez C. Añez

G. Mamaní J. L. Perales

D. Tolaba I. López

J. P. Meri C. Uro

M. Juárez B. Erazo

F. Ojeda E. Cantero

E. Álvarez S. Pereyra

C. Egües J. Cáceres

G. Mazza L. Guevara

D. Cardozo L. Rodríguez

DT: M. Cejas DT: R. Miranda

Estadio: Gimnasia (O)

Árbitro: Gustavo Gerez

Asistentes: Carlos Segovia e Iván Martínez

Hora de inicio: 16.30