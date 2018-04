“Las rutas salteñas, un verdadero cementerio para la fauna silvestre”

Un relevamiento da cuenta de que solo en el tramo que se extiende entre Salta Capital y El Galpón mueren anualmente 321 animales producto de atropellamientos. En diálogo con El Tribuno, Eugenia Barros, licenciada en Recursos Naturales de la Universidad Católica de Salta explicó algunas de las causales de esta preocupante situación.

El estudio será expuesto en los próximos días durante un congreso internacional, a llevarse a cabo en Paraguay y al que la estudiosa piensa asistir.

¿La mortandad por atropellamiento en las rutas salteñas es alta respecto a otras regiones?

Sí. Solo hay que tener en cuenta que en los tramos de las rutas nacionales 9, 34 y 16 que se extienden desde la ciudad de Salta hasta la localidad de El Galpón, mueren anualmente un promedio de más de 300 animales silvestres producto de atropellamiento vehicular. Esto arroja una tasa anual de 0,12 individuos por día, es decir uno de los nivel más altos de Sudamérica comparado con estudios de este tipo realizados en toda la región.

¿Qué factores inciden para que esta dura realidad no mejore sino que empeora?



Primero hay que tener en cuenta que los caminos mencionados atraviesan zonas de selvas de transición, hasta internarse en el chaco semiárido. Entre los factores que inciden en esta problemática se ubican en los primeros lugares el flujo vehicular y la velocidad a la que transitan. También inciden el ancho de la vía, el comportamiento de las especies silvestres y la cobertura vegetal, es decir que no hay banquinas despejadas.

Entonces, los animales se dan directamente con la cinta asfáltica. Otro punto a tener en cuenta es que las vías analizadas no presentan señalización para la protección de la fauna silvestre, carecen de iluminación y las cintas asfálticas presentan tramos muy deteriorados, especialmente la ruta 16 antes de llegar a la provincia del Chaco.



¿Cuál es el efecto de las rutas en la vida silvestre?

Fundamentalmente reducen las poblaciones debido a la fragmentación de los ecosistemas, generando el aislamiento de los individuos, lo que aminora la diversidad genética y la habilidad de las poblaciones para mantenerse en equilibrio. Afectan, además, las tasas de reproducción, mortalidad y dinámicas propias de cada especie. El efecto más visible sobre la fauna silvestre es la muerte directa por colisión con vehículos, que genera la pérdida de individuos y afecta la viabilidad de las poblaciones.

¿Podría especificar alguna de las especies más afectadas?

Las especies más afectadas son las de movimientos lentos, de hábitos arbóreos, de poca capacidad visual. Es decir, a las que las luces de los automóviles les impide moverse, fenómeno denominado freezing. También a las que habitan en grandes áreas y de bajas tasas de reproducción.

En escala, sufren esta situación principalmente los mamíferos, le siguen las aves y los reptiles. Lamentablemente es muy usual ver tirados en las rutas a zorros, muchos ejemplares de gato montés, osos meleros, iguanas coloradas, zorrinos, víboras, palomas y hasta caranchos, etcétera.

¿Qué se puede hacer al respecto?

En primer lugar identificar los puntos de alta frecuencia de atropellamientos, para establecer zonas de pasos de animales (zonas de ríos, quebradas y humedales). También se hace necesario mantener las banquinas despejadas. Por otra parte, hay que asegurar cobertura vegetal en la entrada y salida de las zonas de pasos de fauna.

Tal como se hace en otros países, se pueden diseñar pasos de fauna superiores y subterráneos para múltiples especies.

En caso de surgir la necesidad de construir nuevos caminos, como es el caso de la nueva traza de la ruta 34 a la altura de Metán, se deben utilizar los datos de vías cercanas y las características de los puntos de alta accidentalidad, como referencia para establecer los nuevos pasos de fauna. No se necesitan grandes presupuestos para tomar estas medidas. Un punto importante es evitar la instalación de luminarias cerca de los pasos de fauna y colocar reductores de velocidad.

Para que todo lo expuesto sea efectivo, se debe concientizar a los conductores a través de campañas de educación e información sobre la problemática y, en forma paralela, colocar señalizaciones de advertencia sobre cruce permanente de fauna silvestre. es importantísimo un monitoreo constante de los índices de atropellamiento para determinar los lugares y especies impactadas.

¿Cuándo y dónde se presentará el estudio?

Lo presentaré en el Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre para Amazonia y Latinoamérica, a realizarse en Mayo en Paraguay.