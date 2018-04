Gimnasia busca defender la ventaja “a capa y espada”

Un gol es la diferencia que Gimnasia y Tiro sacó como local al vencer a Desamparados de San Juan, el domingo pasado, en el Gigante del Norte, y esa ventaja buscará mantener en la revancha de hoy, en tierras cuyanas, desde las 19.30, para avanzar en la serie de los play-offs del Federal A en la fase reválida. A pesar de la victoria en el partido de ida, el plantel millonario mostró cautela. No obstante, los jugadores manifestaron una alta dosis de confianza para sortear este escollo en San Juan. “Por ahí en la previa al primer partido sabíamos que iba a ser complicado, porque es un equipo duro. Yo me estuve informando con mis excompañeros que jugaron en la zona de ellos. Me dijeron que eran corredores. Ya sabemos que son gente grande, no fue el partido que nosotros esperábamos y por eso le metimos tanta intensidad. Ahora sí, creo se va a presentar más difícil porque ellos tienen la necesidad de salir a ganar, pero nosotros vamos a salir a hacer nuestro partido y creo que lo vamos sacar adelante”, manifestó antes del viaje a San Juan el defensor Jonathan Medina.

La ajustada diferencia que el albo consiguió en Salta fue un tema que se analizó con Medina, en el sentido de que se podría haber logrado una mayor diferencia para ir a jugar la revancha con mas tranquilidad, por lo que la serie sigue abierta para cualquiera de los dos. “No sé si tuvimos tantas situaciones claras, Pero tuvimos dos o tres rebotes que lo hablamos en la previa, porque estaba lluvioso y la cancha muy mojada. Por ahí el arquero dio algunos rebotes que los podríamos haber definido. Pero así, clara, no tuvimos tantas. Claro que como se dio el partido, lo dominamos y tendríamos que haber metido un gol más.Y eso que después del primero salimos a buscar el segundo. Tenemos una pequeña diferencia y hay que defenderla a muerte, con uñas y dientes. Es por ello que nos prepararnos de la mejor forma”, dijo Medina.

En estos últimos 90 minutos Desamparados deberá salir hacer el gasto, por lo que la desesperación y la presión le pueden jugar a favor a Gimnasia y Tiro, a lo que Medina acotó: “Es un club grande. Estuvieron en la B Nacional. Llevan mucha gente. Cuando vayan unos veinte minutos les va a jugar en contra si no nos convierten. Entonces pienso que nos van a quedar espacios. Por los aleros que tenemos, deberemos aprovechar porque los laterales de ellos van a pasar al ataque con la obligación de conseguir un triunfo. Hay que apuntar a eso”.

Sobre cómo Gimnasia y Tiro planteará el juego el defensor considero: “Nosotros vamos a hacer nuestro partido tomando las precauciones que amerita, porque ellos con un gol ya forzanrían los penales. Tendremos que mantenernos firmes atrás y aprovechar los espacios que nos van a dejar”.

Por último, se refirió a cómo se vive esta instancia del torneo. “Nos mantenemos en el día a día. Yo no sé si pasamos esta fase con quién nos tocará. Creo que primero tenemos que pasar esta ronda y después vamos a tener toda un semana para hablar de lo que viene. Pero ahora estamos enfocados en Desamparados y después vamos a ir llave a llave, viendo el rival. Hay buen plantel y el equipo cuenta con jugadores de mucha jerarquía y que quieren pelear el ascenso”, concluyó.

Equipos

Desamp. (SJ) Gimnasia

M. Perelman M. Leguiza

N. Olivari A. Cazula

A. Agüero J. Villarino

A. Barth N. Ibarlucea

F. Torres J. Medina

P. Jofré L. Macri

N. Sottile P. Agüero

C. Fondacaro F. Giménez

L. Pietkiewicz P. Motta

L. Farías L. Herrera

M. Chavarría A. Toledo

DT: V. Andrada DT: V. Riggio

Estadio: El Serpentario

Arbitro: Alejandro Arco

Hora de inicio: 19.30.