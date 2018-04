La U ganó y consiguió llegar a cuartos de final

Universitario RC dio un paso más en el Torneo del Interior B al conseguir su cuarta victoria en cinco presentaciones en la zona 4. El triunfo sobre Banco RC en Mendoza por 19 a 7 lo clasificó a los cuartos de final, cuando resta completar un solo encuentro para finalizar la primera etapa.

Los de El Huaico no jugaron un buen primer tiempo; la imprecisiones permitieron que el local dominara la posesión de la guinda y del terreno. Banco RC se instaló decididamente en campo contrario, pero a pesar del dominio solo pudo sumar siete puntos.

Universitario mejoró en el segundo tiempo para dar vuelta el marcador y conseguir un trabajado triunfo que le permite mantener el primer puesto de la zona. Pero al no poder conseguir el punto bonus ahora comparte la primera ubicación con Marabunta de Río Negro, que ayer de local venció a Comercial de Mar del Plata por 52 a 23.

En la zona resta definir quién se quedará con el primer puesto; esa posición le permitirá jugar los cuartos de final de local.

El que no puede salir de la senda de la derrota es el Jockey Club. Ayer sumó la quinta derrota consecutiva al caer de local contra Old Christians de Montevideo por 20 a 12, por el Nacional de Clubes B.

El albirrojo solo ha sumado un punto en las posiciones de la zona 3 y ya quedó condenado a jugar un partido definitorio contra Córdoba Athletic. En juego estará mantener la plaza para el Regional del NOA.

El Jockey cerrará su participación en la zona recibiendo a Los Tordos de Mendoza

A Zenta se le escapó el triunfo por poco en el Apertura

En un vibrante enfrentamiento, Jockey Club se quedó ayer tarde ajustadamente con la victoria de local por 35 a 33 cuando enfrentó a un sorprendente Zenta de Orán, en un partido correspondiente a una nueva fecha del Torneo Apertura organizado por la Unión de Rugby de Salta, que se llevó a cabo en nuestra ciudad.

Cabe destacar que el conjunto oranense, que se integró recientemente al torneo capitalino, llegó decidido a quedarse con la victoria, pero un mínimo error en los últimos segundos de juego lo llevó a resignar del festejo en al rotonda de Limache.

El partido en el club de la rotonda de Limache, previo al cruce entre Jockey y Old Christians de Uruguay, por el Nacional de Clubes B, fue de ida y vuelta, con momentos de mucha intensidad y atractivo para el público local y los que llegaron desde el norte de la provincia.

En juveniles

Pero lo cierto es que esta victoria de los rojiblancos se sumó a los triunfos locales frente al conjunto norteño, ya que en M15 también se impuso por 35 a 17, mientras que el M17 hizo lo propio al vencer al Zenta por 42 a 14.

Los oranenses decidieron esta temporada dar un paso adelante y medirse de igual a igual con sus pares de nuestra ciudad, apuntando al fortalecimiento de su juego.