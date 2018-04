Güemes revive en el marco del 42º Abril Cultural Salteño

Hoy y mañana, en el marco del 42º Abril Cultural Salteño, se repondrá la obra “Martín Miguel, el hombre detrás del héroe”, una obra que rescata aspectos intimistas y emotivos del prócer salteño y los conjuga con una cuota de humor.

Esta noche la función será a las 21.30 y mañana a las 20, en el Salón Auditorium Dr. R. Villagrán (Belgrano 1439). El costo de la entrada es de $100.

La puesta en escena está basada en una investigación histórica realizada por Enrique Marini, autor del guión. Es una obra para emocionarse, reír y conocer.

Está protagonizada por Virgilio Morales, que encarnará a Eduardo Martínez, un estudiante de Historia que está obsesionado con la figura de Güemes y lo elige como tema de su tesis; y Enrique Marini, como Güemes. La puesta en escena está a cargo del grupo Genio y Figura, con la colaboración de Gustavo Vergara, Horacio Trobiani, Sara Delgado, Magui Creaciones y Julieta Raía.

La trama

La trama gira en un diálogo actual sobre diversos temas y desnuda aspectos desconocidos de Güemes.

El joven, desesperado porque se le vencen los plazos de su tesis, invoca la ayuda de Güemes porque no le cierran ciertas cuestiones. “El encuentro, en época actual, da lugar a momentos emocionantes y también de humor. Es un ida y vuelta, porque Martín Miguel necesita saber qué pasó después de su muerte. El espectador irá descubriendo distintas facetas de ambos personajes: sus pasiones, valores y debilidades”, contó Enrique Marini.

Ficción e historia

La obra cuenta con sólidos fundamentos históricos, documentados minuciosamente por Enrique Marini, también autor del guión. “Quería ahondar en el hombre y sus pasiones. Investigué durante tres años, consulté las cartas que Güemes le escribió a Manuel Belgrano, a su esposa y a las autoridades de entonces. También la obra ‘Güemes Documentado’, con recopilaciones de los nietos y bisnietos del general”, contó Marini, quien además se asesoró con Jorge Virgilio Núñez, impulsor del Museo Didáctico de la Gesta Gaucha y Güemesiana, de San Lorenzo.

“Al leer los manuscritos, trataba de captar la personalidad de Güemes e imaginar sus estados de ánimo. Descubrí a un hombre que defendía sus convicciones con una energía extraordinaria, sensible, compasivo, muy creyente y dueño de una cultura impresionante, con un humor muy particular, de una elegante ironía”, aseveró el docente.

Dimes y diretes sobre Güemes

Acerca de la motivación para escribir una obra sobre Güemes, Marini destacó: “Mi disparador para escribir esta obra fue cuando en el programa de Mirtha Legrand se dijo que a Güemes lo mataron por ‘pata‘i lana’, hace 9 años. Ahí comenzó un largo proceso de investigación de libros, documentos, actas y, sobre todo, las cartas”, contó.

En este sentido, en la obra no se disimulan los mitos, chismes y críticas a Güemes. “Al contrario, ponemos todo en el tapete. La gran mayoría de esos ‘dimes y diretes’ son falacias para desacreditarlo. La obra es una puesta en blanco sobre negro para valorar a nuestro héroe”.

Lo más admirable

Como resultado del exhaustivo trabajo de investigación, Enrique Marini destacó los principales aspectos que ahondaron aún más la admiración que ya sentía por el prócer salteño. “Lo que más me impresionó es su perseverancia a toda prueba para superar tantas dificultades, casi sin recursos, así como su carisma y capacidad de persuasión. También su visión geopolítica, adelantada para su tiempo, con las ingeniosas soluciones militares y políticas que implementaba”, destacó el docente, quien se encandiló por primera vez con la figura de Güemes a los 10 años, cuando preparó una composición sobre el héroe gaucho y obtuvo el segundo premio. También fue encargado de abrir la sede del Instituto Güemesiano de Salta en la ciudad de General Güemes.