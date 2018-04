Feria Mística y Fusión Mágica invita a descubrir un mundo singular

María de los Ángeles Rojas

El Tribuno

Organizada por Ardamire y Casa Mágica desde el mediodía y hasta pasadas las 20 se realizará hoy la Feria Mística y Fusión Mágica. El evento tendrá lugar en Alvarado 1229 y alía rubros muy diversos. Desde emprendedurismo con conciencia y saludable -cuyas derivaciones son comida y cosmética vegana- hasta joyería, instrumentos musicales, indumentaria y licores. Todo artesanal.

También habrá elementos para armonizar la energía de los ambientes como velas y sahumerios, y figuras de seres extraordinarios como hadas y duendes. Por otro lado, se podrá participar de actividades holísticas como una meditación guiada, a las 16; armonización con cuencos tibetanos, a las 17; baile hindú, a las 18; clase de tai chi, a las 19; y una charla sobre astrología, a las 19.30.

Una banda en vivo actuará a las 20 y para el cierre prepararon una fogata.

Además, quien lo desee podrá hacerse tiradas predictivas o de autoconocimiento de runas y cartas de tarot. Para disfrutarla por completo basta llevar la mente, el corazón y los sentidos abiertos a nuevas experiencias.

Durante la inauguración los anfitriones efectuarán un ritual para abrir rumbos. Las personas que deseen participar de él deben escribir cuáles son los ciclos que tiene que concluir o pendientes que deben terminar para que sean arrojados al fuego. Los organizadores señalaron que este elemento transmutador abrirá los caminos para la concreción de esas intenciones depositadas en él y que la Luna menguante también actuará favorablemente.

La Vaca Coqueta

Entre los numerosos estands se podrá encontrar el de la Vaca Coqueta. La creadora de la marca, Pía Villagra (31), es especialista en fitoterapia y además se introdujo en la elaboración de infusiones medicinales. Hasta el momento desarrolló tres líneas: cosmética natural, blends de té y hierbas para cocinar.

Hace un año y medio Pía hizo de esta producción su medio de vida. Ella le contó a El Tribuno que siempre sintió una inclinación singular hacia las plantas y siguiendo este llamado hizo cursos sobre huerta orgánica hasta indagar en los principios activos y su aplicación en productos de uso cotidiano. “Busqué dejar de utilizar cosas comerciales que contienen químicos y conservantes dañinos para la salud. Después de usarlos durante un tiempo los puse a la venta en ferias artesanales como las que tienen lugar en el corredor Balcarce y el Paseo de los Poetas”, comentó Pía. Añadió que sus clientes son en su mayoría mujeres, y que ella considera las necesidades de varias edades para fabricarlos.

Sobre su mesa la mercadería se ve variopinta. La cosmética medicinal se despliega en ungüentos antiinflamatorios, antialérgicos, expectorantes, aceites para tratar várices y arañitas, bálsamos para labios resecos y repelente para insectos. También hay productos de higiene corporal como pasta de dientes y lociones florales o colonias de rosas, de albahaca y cedrón. Incluso de belleza, como aceite antiedad para el contorno de ojos. Ninguno incluye en su composición ingredientes ni derivados de origen animal. Por supuesto, esta cosmética vegana no se testa en animales (es cruelty free en su denominación internacional, o sea, “libre de crueldad”) y está elaborada a base de ingredientes naturales. Pía señaló que la población no es del todo consciente de que los productos convencionales contienen parabenos, derivados del petróleo, pesticidas, siliconas, talco negro de carbón, ftalatos, sulfatos, PEG, colorantes y fragancias artificiales.

“Siempre aliento a la gente a que haga su cosmética casera con materiales que tiene en su casa. Deben animarse a usarla y a prepararla”, definió Pía. Agregó que el aprendizaje sobre las plantas requiere disciplina y actualización continua. “Siempre uno se está capacitando en fitoterapia, medicina china e infusiones, pero es un gran placer”, dijo.

La Vaca Coqueta -aunque el gran público asocie el animal a la “señora vaca, la leche, el dulce de leche y la manteca para untar el pan” o con una densa redacción escolar- es para Pía “solo un nombre divertido, porque nunca me gustaron los nombres tradicionales”. Mientras acomodaba sales marinas hechas con variedades de semillas y pimienta, y frascos con hierbas para cocinar o con condimentos indios y árabes, reflexionó que la vida del feriante es singular y enriquecedora.

“Lo mejor que tiene es la relación que se establece con los otros feriantes y el poder estar ahí para la gente, cuando se acerca a preguntar sobre tu emprendimiento y sacarle las dudas en primera persona, contarles el proceso y la comercialización de tu producto”, definió. Y entre “piezas mágicas” como amuletos para la abundancia (con caléndula, manzanilla y citrino) o para el amor propio (con cuarzo rosa, lavanda y pétalos de rosas), admitió que el trabajo es sacrificado debido a la exposición a las inclemencias climáticas, “aunque también atesoro días al aire libre que he disfrutado mucho”.

Crecimiento espiritual

Bernardo Flandorsser (28), integrante de Casa Mágica, es fotógrafo y artista audiovisual de profesión, pero se ha inclinado por estudiar la relación entre arte, espiritualidad y sanación. Hace cinco años, al concluir estudios formales, eligió para sí mismo adentrarse en los aprendizajes del alma, y puso como norte en su vida la evolución personal y colectiva.

“Con algunos amigos también artistas concluimos que la academia no nos había enseñado ciertas cosas que queríamos aprender, por lo que empezamos a autogestionarnos una educación basada en los intereses comunes que teníamos”, contó. Así armaron un grupo con el que viajaron por el mundo. En Italia, México, España y otros países establecieron centros interculturales y terapeúticos. Pero un día Bernardo decidió replicar esos conocimientos adquiridos aquí. “Si bien soy salteño, volvía con varios prejuicios respecto de la receptividad de la gente de acá hacia este ámbito; sin embargo, los descubrí muy abiertos a estas propuestas”, relató. En su camino de sanación fue adquiriendo herramientas (tirada de tarot, mancias, yoga, tai chi, registros akáshicos) para ayudar a otras personas, aunque dijo que “lo primordial es el compromiso con uno mismo”.

Comida vegana

Para introducirse en el tarot Bernardo siguió las enseñanzas de Alejandro Jodorowsky, para quien el tarot es un elemento sagrado y una búsqueda psicológica profunda que funciona mediante la interpretación de códigos.

“La gente me empezó a pedir que les leyera las cartas, pero yo lo hago con un enfoque en el presente y para quien quiere recibir información y cambiar algún bloqueo o accionar hacia el cambio. Las cartas te dan orientación para encarar un trabajo personal, aunque no predictivo, que lo considero un paradigma antiguo”, detalló Bernardo. Añadió que con la apertura de los Registros Akáshicos pudo profundizar su autoconocimiento. Según las creencias esotéricas, los registros son una memoria universal de la existencia, un espacio multidimensional donde se archivan todas las experiencias del alma, incluyendo conocimientos y experiencias de las vidas pasadas, la vida presente y las potencialidades futuras. Sin embargo, Bernardo señaló que solo hay que indagar en este sistema energético que contiene todas las potencialidades del alma para su evolución en cada vida como terapia, por razones puntuales para mejorar esta.

Hoy en la Feria Mística y Fusión Mágica, Bernardo va a vender y hacer demostraciones de comida vegana.

“Cosas hermosas”

Feriar es un modo de vida para cientos de emprendedores que buscan reforzar su presupuesto familiar con la venta de trabajos manuales, creativos, de diseño de autor, como habitualmente se dice “hechos con todo amor” y a contrapelo de la fabricación industrial.

Hoy, de 17 a 21 en Lavalle 630, Unidas Feria de Hermosuras organizó la Feria de Abril.

De ella formarán parte Círculo Herrería Artesanal, con objetos ornamentales para jardinería e interiores; Casa Verde, con la venta de cactus y suculentas; Carolina Vidal Tapia con productos de cosmética de avanzada; Scrapbooking Salta, dedicada a álbumes de fotos, cuadernos y libros de firmas; y “Mil mundos” con sus láminas gigantes. Las organizadoras son las profesoras de Letras Sonia Hidalgo y Laura Vistas. La primera es dueña de la librería “Al otro lado”, dedicada a la literatura infantil, novelas gráficas, manga y que también comercializa editoriales alternativas e independientes. La segunda, con Vistas Practiorganizadores, ofrece organizadores de tela, sobres y maletines, carpetas de telas foliadas y cestos cachivacheros.

Laura Vistas le contó a El Tribuno que la feria surgió porque ella y Sonia tenían en marcha sus emprendimientos, aunque no lugares para mostrar lo que hacían al público. Comenzaron a feriar desde diciembre del año pasado en la casa de Sonia y en mayo deberán buscar otro lugar por la alta demanda de mujeres interesadas en participar. Hoy son siete expositoras y hasta armaron talleres con orientaciones de lectura infantil y juvenil para docentes.

El próximo será de puntos básicos de croché y bordado.

Dedicada a la docencia de lleno, para Laura su emprendimiento es un “cable a tierra”.