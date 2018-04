Para Macri, Argentina y España son "dos amantes que se han vuelto a encontrar"

El presidente Mauricio Macri sostuvo que la visita que comienza mañana el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, refuerza "todo lo bueno" que hay entre la Argentina y España.

"Tenemos una agenda intensa en todos los campos. Espero que me ayude a convencer a los españoles, definitivamente, de que aquí son muy bienvenidos, que esta es su casa. No van a encontrar en el mundo un país que los reciba con tanto afecto", dijo Macri en una entrevista que publica hoy el diario ABC de Madrid.

El mandatario agregó que el turismo es para Argentina "un as en la manga" para crecer y desarrollarse y señaló que España puede "aportar" en esta área porque es un país "potente" en este sector, que tiene "los mejores operadores del mundo", según publicó El Cronista."Estoy muy contento con la visita de un amigo como Mariano Rajoy, al cual se va a sumar otro amigo, el Rey Felipe, que vendrá el año próximo (al Congreso de la Lengua de Córdoba)", puntualizó.

Para graficar la buena relación actual que tienen Argentina y España, las comparó con la de "dos amantes que se han vuelto a encontrar" y asumió que ambas naciones tuvieron "un cortocircuito absurdo de unos años que está resuelto".

"El periodo kirchnerista. Un tiempo oscuro"



El ABC puso de relieve que "hacía once años que un presidente español no viajaba a Argentina" y que "el accidentado periodo kirchnerista" fue "un tiempo oscuro y de retroceso que alejó a los dos países".

"Afortunadamente la situación ha dado un giro radical. Hoy se puede decir que Argentina está de vuelta. Como dice su presidente, Mauricio Macri, 'trata de ser un país normal'", dice el periódico español.

En cuanto a la posibilidad de un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, el jefe del Estado destacó que se trata de la primera vez en la que el bloque sudamericano estuvo "más cerca de llegar a un acuerdo" "Espero que aprovechemos esta oportunidad", puntualizó.