Godoy Cruz aplastó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

Godoy Cruz de Mendoza tuvo una mañana soñada en el Nuevo Gasómetro, le alcanzó apenas un tiempo para golear a San Lorenzo 5-0 y se transformó en el nuevo escolta del líder Boca Juniors, al continuar hoy la 22da. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

El tomba tuvo un lapso letal en la primera parte y resolvió el partido con tantos de Matías Caruzzo en contra, Tomás Cardona, el uruguayo Santiago García y Luciano Abecasis, a los 9, 15, 18 y 34 minutos.

Nuevamente el Morro García fue el encargado de cerrar el marcador a los 21 del segundo tiempo y con ese gol alcanzó a su compatriota Sebastián Ribas (Patronato de Paraná) como máximo anotador de la competencia con once tantos.

Para tamaña sorpresa en el resultado fueron partícipes necesarios los defensores del equipo local y el arquero Nicolás Navarro, de floja respuesta en tres de los goles del conjunto mendocino, que celebró su quinta victoria consecutiva en el torneo.

Godoy Cruz, que la próxima fecha recibirá al casi descendido Temperley, quedó con 43 puntos, uno por encima del Ciclón, y deberá aguardar que Talleres de Córdoba (41) no le gane a Independiente más tarde para confirmar la posición de escolta de Boca (50).

Fue una mañana negra para San Lorenzo, de principio a fin. El equipo que llegaba a este partido con una de las vallas menos vencidas en la Superliga (once tantos al igual que Talleres) fue permeable por todos los flacos.

Godoy Cruz aprovechó las comodidades que le dio el rival para jugar por los costados y obtuvo réditos en cada centro enviado al área. A los 9, de un envío de Fabricio Angileri por la izquierda llegó la apertura del marcador con un infortunio de Caruzzo, que estuvo en duda hasta minutos antes del juego por una luxación de hombro.

San Lorenzo no tuvo tiempo para la reacción porque seis minutos más tarde, de un córner ejecutado por Guillermo ‘Pol‘ Fernández desde la derecha, llegó el 2-0 con un certero cabezazo de Cardona, jugador formado en las divisiones menores del club de Boedo.

En esa acción, Navarro mostró complicidad por no cortar un centro caído dentro del área chica, como también la tuvo en el tercero, con otro cabezazo del Morro García, y mucho más en el cuarto cuando se le escurrió de las manos un tiro de Abecasis desde afuera del área que no llevaba demasiadas complicaciones.

El equipo de Claudio Biaggio a partir del segundo gol sintió el impacto anímico y poco pudo hacer por la remontada. El ‘Perrito‘ Nahuel Barrios fue el único con ímpetu para llegar al descuento pero no tuvo socios en la elaboración de juego.

El ‘Pampa‘ decidió darle descanso a Rubén Botta -figura en la última victoria con Independiente- y ubicó como titular al ‘Pipi‘ Leandro Romagnoli, que tuvo un mal día y fue reemplazado a los 7 minutos del segundo tiempo.

En ese momento, el DT azulgrana decidió ubicar al sanjuanino en la cancha y también a Alexis Castro pero ya era demasiado tarde. Godoy Cruz nunca perdió el orden táctico y conservó la amplia ventaja sin ningún tipo de inconvenientes.

Incluso pudo ampliarla en el primer contragolpe certero. A los 21 minutos, con unos pocos toques, transportó la pelota de área a área y el uruguayo García facturó con el arco a su disposición.

Después del quinto, el partido no tuvo más acciones para destacar. Los dos equipos esperaron el pitazo final de Ariel Penel. San Lorenzo, con la mente puesta en su debut en la Copa Sudamericana, el miércoles ante Atlético Mineiro de Brasil; y Godoy Cruz, con la satisfacción de haber cumplido su mejor actuación en la temporada.