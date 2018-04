El derbi madrileño se quedó sin dueño

Atlético y Real Madrid no se sacaron ventajas e igualaron 1 a 1. Ronaldo abrió el marcador, Antoine Griezmann marcó la paridad definitiva.

Atlético de Madrid, equipo dirigido por el argentino Diego Simeone y con minutos de Ángel Correa, empató ante Real Madrid por 1 a 1, como visitante, en el derbi de la capital española y quedó a once puntos del líder de la liga española, Barcelona.

El equipo del Cholo tuvo una rápida reacción ya que empezó perdiendo por el gol del portugués Cristiano Ronaldo, a los 8 minutos del segundo tiempo, pero a los 12’ el francés Antoine Griezmann convirtió el empate en el estadio Santiago Bernabéu.

Atlético de Madrid, que contó con el ingreso de Correa en el segundo tiempo, alcanzó los 68 puntos y quedó a once puntos del líder Barcelona, que el sábado venció a Leganés por 3-1 con tres goles del artillero del certamen, Lionel Messi.

Ronaldo, quien marcó 20 goles en los últimos diez partidos de Real Madrid, fue reemplazado a los 19 minutos del segundo tiempo y encendió las alarmas de cara a la revancha del próximo miércoles ante Juventus, de Italia, por los cuartos de final de la Liga de Campeones.

No obstante, el equipo dirigido por el francés Zinedine Zidane, que en la liga está tercero con 64 puntos, sacó una buena ventaja en Turín al ganar por 3-0.

La jornada de domingo había arrancado con el triunfo de Levante sobre Las Palmas por 2-1, como local.

El equipo visitante, que tuvo como titular al arquero Leandro Chichizola y el ingreso del delantero Jonathan Calleri, selló prácticamente el descenso a la segunda categoría.

Luego, desde las 13.30, Real Sociedad recibirá a Girona y Valencia hará lo propio ante Espanyol a las 15.45.

La fecha se cerrará mañana con Villarreal-Athletic de Bilbao.

Principales posiciones: Barcelona 79 puntos; Atlético de Madrid 68; Real Madrid 64; Valencia 62; Betis 49; y Villarreal 47.