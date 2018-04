Alfredo Casero criticó al feminismo y generó polémica

En los últimos tiempos, Alfredo Casero (55) se caracterizó por generar polémica con sus fuertes declaraciones. Y su participación en PH: Podemos Hablar (Telefe, sábados a las 22) no fue la excepción.

El humorista dio la nota al explicar por qué no se siente representado por el movimiento feminista. Consultado por Andy Kusnetzoff (47) al respecto, el ex Cha Cha Cha expresó, de entrada: "No adhiero a ningún tipo de violencia y a nada que separe a los hombres y a las mujeres. Amo a las mujeres".

Pero después lanzó: "Me parece una porquería que le pinten la cara a un pibe con aerosol porque está defendiendo a una iglesia". Y continuó refiriéndose a distintos hechos que sucedieron en las últimas manifestaciones.

"Me parece una barbaridad que se cosifican de la manera que se cosifican en contra de la cosificación y me parece un horror que se tapen la cara con bombachas de encaje para salir a putear contra el patriarcado y los hombres", sostuvo.

"Amo a las mujeres, vivo entre mujeres, más allá que puedas putearte o no con una mujer en alguna ocasión... También me han cagado a trompadas mujeres", confesó Casero.

"Me pegaron físicamente y me han lastimado el alma. Yo debo haber lastimado psicológicamente pero no me sale pegarle a una mujer, de la misma manera que no me sale pegarle a un hijo", concluyó el humorista, que reconoció "que le da terror ver a gente con la cara tapada jugando a ser maquis contra los hombres".

También Viviana Canosa (47), otra de las invitadas del ciclo, argumentó por qué ella tampoco se siente identificada con el feminismo. "Es puro marketing todo esto. Trabajo en la tele y muchas veces también vi el abuso de las mujeres. Soy una mujer fálica y me enfrenté al mundo, y hay mujeres y hombres de mierda".

Ambas opiniones generaron mucha repercusión en las redes sociales, que se llenaron de insultos y descalificaciones contra el humorista y la conductora, pero también mensajes de apoyo.

Una de las que opinó al respecto fue Malena Pichot, que aseguró que "los argumentos para explicar porque NO son feministas siempre tienen baches, dudas, tartamudeos, sin sentidos". "Un placer de ver lo que sucede cuando alguien quiere esconder su pensamiento real que sabe que está mal", publicó.

Le preguntan a canosa en lo de andy si es feminista. Dice que nadie en la tele ni mediático la representa. Si no son feministas, búsquense un argumento que no sea, no encontré nadie en la tele que me guste. — malena pichot (@malepichot) 8 de abril de 2018

Luego, continuó con una larga cadena de tuits. "NO ser feminista es: considerar en principio que NO hay una desigualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Es creer que no hay diferencia alguna en la vida social, política y económica entre hombres y mujeres. Ni siquiera pueden enunciar esto".

Fuente: Clarín