Vacunas, esas pequeñas dosis que salvan miles de vidas en el mundo

Hacía 18 años que en nuestro país no había un solo caso autóctono de sarampión, hasta que hace unos días se registró el primero: una beba de 8 meses de Buenos Aires.

Este hecho centró el foco sobre la importancia de las vacunas que, como señalan los especialistas, es la herramienta más útil para prevenir complicaciones e, incluso, la muerte.

“La vacunación previene afecciones que pueden ser mortales, como la meningitis bacteriana o el sarampión. Muchos creen que es mejor que el niño se enferme de tal o cual enfermedad para que genere anticuerpos. Eso es falso. Nunca será mejor que un niño se enferme de meningitis, que puede generarle secuelas irreversibles o la muerte antes que vacunarse”, señaló a El Tribuno la Dra. Adriana Cure, titular del Programa de Inmunizaciones, del Ministerio de Salud Pública de la Provincia.

“Muchos no quieren vacunarse porque dicen que luego se enferman igual. Es importante aclarar que principalmente las vacunas disminuyen las probabilidades de enfermarse o bien aligeran las complicaciones que se generan. Este mito está muy relacionado con la vacuna antigripal. A veces se confunde la gripe con los resfríos o la bronquiolitis, para la cual no hay vacuna aún”.

Afecciones que retornaron

La médica manifestó ver con gran preocupación el brote de sarampión que ocurrió en Venezuela, cuyo sistema de salud se debilitó a raíz de la crisis social y económica que atraviesa el país caribeño.

Recordó también que las campañas de vacunación contra esta enfermedad fueron tan exitosas que en 2016 la Organización Mundial de la Salud había declarado a América zona libre de sarampión. Hasta ahora. “En Venezuela ya hay fallecidos por esta enfermedad. Por la crisis, se dejó de vacunar. Hay enfermedades que dejaron de verse gracias a las vacunas. Eso pasó en nuestro país con la rubéola, la viruela y la hepatitis A. Esta última era la causa más frecuente de trasplante de hígado, intervención cuyas cifras disminuyeron en los últimos años en nuestro país gracias a la vacunación”.

No obstante, en los últimos años se produjo el surgimiento de grupos antivacunas en lugares como Italia, Francia y Alemania, lo que también abonó el terreno para enfermedades que habían sido erradicadas en tales naciones.

En nuestro país la cantidad de personas que integran estos movimientos no son demasiadas, al igual que ocurre en Salta, según información de la Sociedad Argentina de Vacunología. Dato que ratificó la Dra. Cure: “Hay un mayor aumento de la incidencia de estos grupos antivacunación en el mundo, pero no son numerosos en Salta. La falta de vacunación en el salteño se relaciona más con la ausencia de conocimiento o información que por una cuestión ideológica”.

Entre los que se posicionan dentro de estos movimientos se destacan la medicina ayurveda y la homeopatía. No obstante, en 2015 representantes de instituciones académicas de ambas líneas, convocados por el Ministerio de Salud de la Nación, firmaron una declaración conjunta en la que expresaron su apoyo a la política nacional de inmunizaciones, al considerar la vacunación una “estrategia válida para sostener los logros conseguidos y avanzar hacia la eliminación de enfermedades transmisibles”.

Nuestro país, un ejemplo

Es esencial destacar que Argentina cuenta con un calendario de excelencia, obligatorio y gratuito, dos características fundamentales para lograr altas tasas de cobertura en la población. “Nuestro país tiene un calendario de lujo, son muy pocos los que poseen uno tan completo como el nuestro. Al estar en el calendario, la vacuna es gratuita”, afirmó Cure.

En Salta

Con respecto a la actitud que tiene el salteño en general sobre la vacunación, las apreciaciones son positivas: “Hoy hay mucha más conciencia en la población que años atrás. Incluso, pasa lo opuesto a lo que ocurre en otros país. Acá, la gente exige las vacunas en los centros de salud y hospitales. El salteño es provacuna, tiene un alto grado de conciencia sobre la importancia que tiene. A veces ocurre que muchos no están comprendidos en los grupos de vacunación y quieren ser vacunados igual”, afirmó la Dra. Cure.

Contra la gripe

Por último, los profesionales señalan que la vacunación es recomendable en todas las edades. “Si bien la mayor parte de las vacunas se aplican durante la niñez, es esencial también en adultos”, detalló la especialista salteña.

Es el caso de la vacuna de la gripe, hay que aplicarse todos los años, ya que varía su composición en función de las cepas de virus circulantes. “El momento para vacunarse es ahora, ya que el mes de mayor circulación del virus es mayo. Uno necesita vacunarse en abril y esperar 12 días para desarrollar defensas y protegerse de la gripe”, dijo por su parte Dra. Hebe Vázquez, del área de Vacunas de Helios Salud.

En el marco de la campaña contra la gripe, en Salta, se repartirán 280 mil dosis. A nivel nacional, la campaña se lanzará hoy y se repartirán más de 10 millones de vacunas en el país.

Al formar parte del calendario, es gratuita y obligatoria para niños de entre 6 y 24 meses, embarazadas, puérperas y mayores de 65 años. Con una orden médica, pueden recibirla personas con factores de riesgo (enfermedades cardíacas, respiratorias, renales, inmunodepresión, diabetes y obesidad). Hoy, el dicho de las abuelas sigue vigente: más vale prevenir que curar. Y, como señala la Dra Cure, no olvidar que la vacuna es, ante todo, un derecho.